4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 8 - 14 декември 2025

Седмичният любовен хороскоп за няколко зодиакален знак е тук за 8 - 14 декември 2025 г.. Много смесена седмица за любовта с два трудни транзита на Марс. Първият е квадратура на Марс със Сатурн, която достига връх на 8 ноември, и квадратура на Марс с Нептун на 14-ти.

Най-доброто нещо, което можете да направите под тази енергия в понеделник, е просто да я оставите да отмине. Спорове и изблици са вероятни, така че е важно да сте наясно как ви засягат и как изглеждате пред другите.

Квадратът на Марс с Нептун, от друга страна, е изморителен, обезкуражаващ и меланхоличен за някои. Транзитите на Нептун са склонни да правят нещата да изглеждат по-лоши, отколкото са в действителност, така че тази седмица изчакайте, докато тази предизвикателна енергия отмине и умът ви се проясни, преди да вземете каквито и да било постоянни решения.

Когато Нептун завие директно на 10 декември, всички илюзии, на които сте подложени, се изясняват, дори ако резултатът не е това, което искате. На 11 декември Меркурий навлиза в Стрелец, където ще остане до 1 януари. Това обикновено е по-щастлив и по-весел знак за Меркурий, който управлява речта и комуникацията.

Меркурий е в секстил с Плутон на 13 декември, което го прави най-добрият ден за комуникация, особено по по-дълбоки теми. Накрая, Марс навлиза в Козирог на 14 декември. С Марс в този знак, ние като цяло сме по-сериозни и се интересуваме от общия резултат от нещата.

Романтиката може да стане малко по-сериозна и да се насочи към дългосрочни, а не към краткосрочни авантюри. Нека да разгледаме как се справят четири зодиакални знаци тази седмица в любовта.

Скорпион

Скорпион, тъй като Нептун се обръща директно във вашия пети дом на любовта тази седмица, връзките ще станат по-ясни. Ще откриете, че имате по-добро разбиране за това какво искате от една връзка (ако сте необвързани) или от вашия партньор.

Ако някой от миналото се завърне в живота ви тази седмица, избягвайте да се връщате веднага. След като Нептун се обърне директно в сряда, ще имате по-добра представа как искате да продължите.

Стрелец

Стрелец, Венера продължава транзита си през първия ви дом за малко по-дълго, привличайки други хора към вас тази седмица. Марс също е във вашия първи дом, а квадратурата му със Сатурн във вашия четвърти може да показва някои проблеми у дома, ако живеете с някого.

Меркурий, който преминава в Стрелец в четвъртък, означава, че комуникацията е ключова и ще бъде важна тази седмица.

Козирог

Козирог, тази седмица може да донесе неочаквана комуникация, свързана с вашия пети дом на любовта. Вероятно ще бъде изненадваща и може да изисква от вас да промените позицията си по нещо или да погледнете на нещо по различен начин.

Тази седмица ще получите по-задълбочено разбиране за нещо важно, така че следвайте интуицията си.

Риби

Риби, Нептун завива директно във вашия първи дом тази седмица. Ако сте се чувствали объркани относно някого, това ще започне да се изяснява по един или друг начин. За добро или лошо, познаването на истината винаги е най-добро. Интуицията ви е силна тази седмица, но не я бъркайте с параноята.

До средата на седмицата, когато Луната преминава през седмия ви дом на взаимоотношенията, може да искате да се срещнете с партньор.

