Жена от Южна Корея, изнудвала Хюн-мин Сон, бе осъдена на 4 години затвор

08 декември 2025, 14:03 часа 228 прочитания 0 коментара
Жена от Южна Корея е осъдена на четири години затвор, след като е изнудвала капитана на националния отбор на страната Хюн-мин Сон, заявявайки, че е бременна с негово дете, съобщи агенция „Ройтерс“. Жена на възраст между 20 и 30 години, известна с фамилията Ян, беше обвинена по-рано тази година след заплахи, че ще обяви бременността си публично.

Съучастникът ѝ ще лежи 2 години 

След запазване на мълчание тя беше възнаградена с 300 милиона корейски вона (200 хил. щатски долара), а по-късно опита да изкара още 70 милиона. Мъж между 40 и 50 години също е обвинен в съучастие.

Сеулският централен районен съд осъди Ян на четири години затвор, а на съучастника ѝ е присъдил две години. Според съда обвиняемите са използвали славата на Сон и уязвимостта на човек на неговата позиция към подобни обвинения, което е довело до сериозни психически вреди за футболиста.

Представителите на бившия нападател на Тотнъм не са предоставили отговор относно събитията.

Хюн-мин Сон напусна „шпорите“ през лятото след 10 години в лондонския клуб и се присъедини към Лос Анджелис ФК в Мейджър Лийг Сокър. С екипа на Република Корея той има 140 мача, в които е отбелязал 54 гола.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
