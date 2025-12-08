Войната в Украйна:

08 декември 2025, 14:05 часа 193 прочитания 0 коментара
Боровец празнува новия зимен сезон на 27 декември и стартира честванията на своя 130-годишен юбилей

На 27 декември 2025 (събота) ще се състои официалното откриване на ски сезона, съпътствано от Празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт не само в България, но и на Балканите. С този празничен ден ще бъде дадено началото на поредица от инициативи през 2026 година, в която Боровец ще отпразнува своето израстване - от историческата Чамкория до съвременния, динамичен курорт, който познаваме днес. Юбилеят ще премине под мотото: „130 години Боровец. Легендарно минало. Безпределно бъдеще.“ Курортът продължава да бъде символ на планинския дух, съчетаващ богато наследство с визия за растеж като устойчива, модерна и целогодишна дестинация.

Повече за празничното събитие:

През целия ден лифт картите за деца ще бъдат на символичната цена 1 лв., а лифт картите за дневно и нощно каране за всички останали възрасти ще са на половин цена. Ски и сноуборд училище Бороспорт ще осигури безплатно групови уроци за 130 начинаещи деца, вкл. безплатна екипировка от гардероба на Бороспорт в хотел Рила за всички, които са заявили предварително.

Организаторите от Община Самоков и Бороспорт са подготвили пищна целодневна програма на плаца пред хотел Рила, изпълнена със забавления, спортни активности, музика, празнични изненади и много награди.

Началото ще бъде поставено в 10:00 ч. с „Исторически лов на съкровища“ - интерактивно приключение, което ще отведе участниците до емблематични места в курорта чрез игри и предизвикателства, завършващи със специални награди.

От ранните часове ще отвори врати „Снежният бар“, който ще предлага топли напитки, а след 12:00 ч. и зимни тематични коктейли. Happy Hour между 16:30ч. и 17:30ч. ще зарадва всички гости пред сцената. DJ Dopamine ще поддържа настроението през целия ден.

От сутринта гостите ще могат да наблюдават демонстрации на Планинската спасителна служба, да се запознаят със спасителните кучета, както и да посетят снежното иглу и образователната зона. За децата ще има също така работилнички с местни занаятчии и художници.

На „Снежната арена“ на учебен плац „Бороспорт“ ще се проведе мини-слалом за деца под зоркото око на ски легендата Петър Попангелов и сноуборд фристайл демонстрации със звездата Сани Жекова. На писта „Иглика“ посетителите ще могат да се насладят на атрактивни ски и сноуборд изпълнения със скокове на airbag от местните отбори, в ритъма на динамичен DJ сет през целия ден.

Всички гости на Празника ще може да се снимат в омнибуса на „бае Славе“, който ще дойде направо от снимачната площадка на филма на реж. Виктор Божинов „Чамкория“ по едноименния роман на Милен Русков.

Организаторите са осигурили още А.I. фото-кът, както и томбола със стотици награди като: сезонна лифт карта, 130 дневни лифт карти, ваучери за уикенд в хотели в Боровец, спа-терапии, ски и сноуборд уроци и много други.

Следобедната програма ще продължи с два изискани музикални сета на Хора към Сдружение „Духовна музика“ с ръководител и солист Хари Драганов.

Официалната част на Празника ще се състои на сцената пред хотел Рила в 16:30ч. с участието на кмета на Община Самоков Ангел Джоргов, представители на Община Самоков, Софийска област и други официални гости, както и представители на „Бороспорт“.

Вечерната програма ще предложи истински спектакъл, а именно лазерно шоу, последвано от факелно спускане и шоу с LED костюми на ски инструкторите, които ще превърнат Боровец в блестяща зимна сцена.

Празникът ще завърши с концерт на група „Молец“, който ще изпълни курорта с енергия и празнично настроение. Водещ на събитието ще бъде обичаният актьор и музикант Александър Сано.

През цялата предстояща юбилейна 2026 година Боровец ще реализира серия от събития, инициативи и подобрения, насочени към модернизацията на курорта и утвърждаването му като още по-привлекателна целогодишна дестинация. Гостите могат да очакват спортни и културни събития, тематични фестивали и нови преживявания, които подчертават духа и бъдещето на курорта.

Повече информация за Чамкория-Боровец:

Историята му започва от 1896 година, когато българският княз Фердинанд построява там лятната си резиденция и няколко ловни хижи. Тогава курортът носи името Чамкория. След княза много аристократи и заможни фамилии от София започват да строят там вили за летен отдих. През 1942 г. курортът е прекръстен на Боровец - превод на турската дума Чамкору. През 1948 година "Боровец" е обявен за национален курорт. 

През 70-те и 80-те години на миналия век благодарение на успехите на българската ски легенда от Самоков Пепи Попангелов и усилията на баща му – Петър Попангелов-старши, Боровец се развива и като международен ски център. Курортът няколко пъти е бил домакин на кръгове от Световната купа по ски алпийски дисциплини и други големи спортни форуми. Първото състезание по спускане в Боровец се провежда през 1930 година, а за първи път курортът се появява в алпийския календар на Международната федерация по ски през 1974 година.

Боровец разполага с три ски центъра, свързани по най-добрия за гостите начин, така че да може да се спускат там, където им е най-удобно според нивото си или заетостта на лифтовете. Освен обичаните писти „Ястребец 1“ и „Попангелов“ (бивша „Ястребец 2“) през последните години и другите – „Мартинови бараки“, „Ситняково“ и „Маркуджик“, станаха много атрактивни. Не малко са и любителите, запалени по нощното каране, което е силно застъпено в Боровец. Ето защо курортът предоставя осем осветени и свързани писти, които се обработват непосредствено преди 18:00 ч. и са идеални за каране до 22:00 ч.

През последните 25 години ски зоната в Боровец се управлява и стопанисва от Бороспорт, който превърна развитието на масовия детски ски спорт в своя водеща мисия. Концесионерът насърчава децата да откриват планината и природата, като предоставя безплатни лифт карти на всички деца в детските градини и ученици до 18-годишна възраст в община Самоков, както и на състезателите от всички местни спортни клубове.

И през сезон 2026 Бороспорт продължава реализацията на своята мащабна инвестиционна програма, чиято обща стойност до момента достига 120 млн. лв. Инвестициите са насочени в три основни направления:

  • Изграждане на самостоятелна енергийна и комуникационна инфраструктура;
  • Изграждане и непрекъснато разширяване на модерната система за изкуствено заснежаване – вече с 220 оръдия, изкуствено езеро и помпена станция по най-новите технологии на „Техноалпин“, които осигуряват оптимално заснежаване и поддържане на две трети от пистите в курорта;
  • Подмяна на бавните лифтове и влекове с нисък капацитет, които досега създаваха тясно място в обслужването на туристопотока, с по-бързи и висококапацитетни съоръжения.

През сезон 2026 Бороспорт ще зарадва всички любители на снежните спортове с новата си лоялна програма „Презареди-Спести-Спечели“. Събраните точки ще се осребряват за лифт карти, както и ще дават допълнителни бонуси.

През следващото десетилетие Бороспорт ще постави акцент върху осигуряването на надеждно изкуствено заснежаване във високите части на планината. Паралелно с това концесионерът, в партньорство с Община Самоков, която започва реализацията на големия проект за нов център на курорта по проект на английската фирма William Matthews Associates заедно с българската фирма SGI International Bulgaria, планира изграждането на нов 10-местен кабинков лифт. Този лифт ще се превърне в основната артерия на дял „Ястребец“ – бързо и с многократно по-голям капацитет свързваща долните части на планината с високата зона.

Днес Боровец е повече от зимен курорт - той е целогодишна сцена за преживявания. Зимата привлича с развитата ски-зона, отличните условия за ски и сноуборд и удобния лифтов парк, а топлите месеци превръщат курорта в притегателно място за туризъм, планински преходи, вело и еко приключения.

 

