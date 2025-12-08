Сериозен трус в Реал Мадрид: напрежение и хаос в съблекалнята, летели са бутилки

Според информация на телевизионното предаване „Ел Чирингито“ загубата на Реал Мадрид от Селта Виго в Ла Лига е предизвикала голямо напрежение в съблекалнята на „белите“ след мача. Чували са се викове, като дори се е стигнало до хвърляне на различни предмети. В съблекалнята са хвърчали бутилки, превръзки и всякакви други принадлежности на футболистите. Част от играчите са били гневни на съдийството в срещата, а други – на тези, които критикуват съдиите.

Шаби Алонсо не е влязъл в съблекалнята, а Флорентино Перес е напуснал стадиона последен

Това твърди журналистът Еду Агире. Според него треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо не е присъствал на скандала. Нещо повече – той дори не се е появил в съблекалнята. Алонсо не е имал и разговор с играчите след мача. Президентът на клуба Флорентино Перес пък си е тръгнал последен от стадиона, което също е много необичайно. Преди първата тренировка на отбора след загубата от Селта с 0:2 Шаби Алонсо заяви: „Всички сме обединени, защото сме наясно, че става въпрос за футбол.

Шаби Алонсо: „Трябва да се обединим, за да свършим добре нещата“

Трябва да гледаме към бъдещето. Знаем какви са изискванията, загубите са трудни за приемане, но трябва да гледаме напред. Това е отговорност на всички, трябва да се обединим, за да свършим добре нещата“. Испанският специалист отказа да коментира бъдещето си в клуба. Както вече е широко известно, съблекалнята на Реал Мадрид отдавна е разделена на две – „за“ и „против“ Алонсо. В първата група попадат Килиан Мбапе, Арда Гюлер и други, а част от втората са Винисиус Жуниор и Родриго.

