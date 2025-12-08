Отцепен периметър, МВР и НСО: Пеевски се разхожда "сред хората" в Кърджали (ВИДЕО)

Ден преди насрочените от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски контрапротести под мотото "Не на омразата", депутатът се появи на изненадващо посещение в Кърджали. Заедно с него в града пристигна и цялата парламентарна група на движението, като се очаква Пеевски да проведе срещи с местните партийни структури, кметове и общински съветници от областта.

По информация на БНР Кърджали централната част на града е била частично отцепена, а движението на автомобили и пешеходци – ограничено, заради краткото преминаване на Пеевски през една от главните улици. Няма официално съобщение за целта на визитата и дали лидерът на ДПС смята да присъства на контрапротеста във вторник, 9 декември. Ден по-късно, на 10 декември, "Продължаваме промяната - Демократична България" организира пореден голям протест с искане за оставка на кабинета. Още: Пеевски посочи точните места на контрапротеста си във вторник, 9 декември

Шест автомобила, НСО и МВР

Кадри на БНР показват Пеевски да се разхожда заедно с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, но това, което се откроява зад тях, е сериозното полицейско и охранително присъствие. Най-малко шест служебни автомобила на НСО и МВР придружават групата с ниска скорост, а около Пеевски вървят допълнителни служители на НСО. Част от колоната е и полицейски бус със включени сини светлини и звукова сигнализация.

Законът позволява използването на специален режим на движение само при конкретна необходимост, но не е ясно какво налага подобна охранителна организация заради това, че депутатът преминава по тротоара. При приближаване на автомобил със специален режим водачите са длъжни да освободят пътното платно, а при нужда и да спрат, за да осигурят преминаването му. Още: Срещу Пеевски и Борисов, нови избори и България в подем: Протестът на поколението Gen Z

На видео от посещението се вижда охранител със слушалка, който върви няколко метра пред групата. Става дума за същия човек, присъствал до Пеевски на 18 септември, когато ПП-ДБ блокира парламента и на санкционирания за корупция политик му се наложи да влезе пеш в сградата. По-късно БОЕЦ съобщи във Facebook, че охранителят е служител на Специализирания отряд за борба с тероризма – Деян Нешевски.