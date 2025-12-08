Ден след Гърция: Силно земетресение удари Турция (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси Турция днес, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предава македонската телевизия 21. Епицентърът на труса е бил на 14 километра от Анталия, на дълбочина 114 километра. Според разкази на очевидци, публикувани на уебсайта на EMSC, трусът е продължил дълго време и е бил силно усетен, като мебелите в апартаментите са се люлеели.

Според информация на уебсайта на Службата за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD), е регистриран трус с магнитуд 4,9, чийто епицентър е бил област Серик, Анталия, допълва Анадолската агенция.

Трусът идва само ден след като силно земетресение разлюля Гърция. Земетресение с магнитуд 4,8 е ударило Пелопонес, Южна Гърция през уикенда. ОЩЕ: Силно земетресение удари Гърция

#SONDAKİKA Antalya’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi pic.twitter.com/KwYJ9h4ojp — 24 TV (@yirmidorttv) December 8, 2025

Няма данни за бедствия и сериозни щети

В изявление, направено от AFAD беше отбелязано, че след земетресението не е имало негативна ситуация и че усилията за сканиране на място продължават.

Губернаторската служба на Анталия публикува изявление, в което се казв, че според първоначалните данни няма неблагоприятни събития. "Проучванията на място продължават. Пожелаваме бързо възстановяване на всички наши граждани, засегнати от земетресението", посочи той.

Вицепрезидентът Йълмаз отправи своите пожелания за „бързо оздравяване“ на засегнатите от земетресението в Анталия. „Изказвам най-добри пожелания на всички наши граждани, засегнати от земетресението в квартал Серик в Анталия. Съответните ни институции, особено AFAD, продължават своите теренни проучвания. Нека Бог защити страната ни и нацията ни от всички бедствия", написа той в социалните мрежи.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая също изказа най-добри пожелания на нашите граждани, засегнати от земетресението. Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Йоздемир Гьокташ, в изявлението си в профила си в NSosyal, отбеляза, че екипите за психосоциална подкрепа незабавно са завършили подготовката си и започнаха работа по подкрепата.

В изявление в профила си в социалните мрежи, директорът по комуникациите на президента Бурханетин Дюран изрази съчувствие към гражданите, засегнати от земетресението, което се случи в квартал Серик в Анталия и беше усетено в околните провинции. ОЩЕ: Притеснителна тенденция: Трусове през минути люлеят Балканите