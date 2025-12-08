Нов дигитален помощник: Чатбот улеснява достъпа до информация за ясли и училища в София

Първият интелигентен чатбот – дигитален асистент на платформата за прием в детски ясли, градини и училища kg.sofia.bg, пусна в действие Столична община. Новият инструмент използва изкуствен интелект и позволява на родителите да получават незабавни, точни и персонализирани отговори, наподобяващи естествен разговор, подобен на този с познатите ИИ чатове.

"Това е още една стъпка към модерна, достъпна и ефективна администрация – услуга, която облекчава родителите и същевременно пести време на служителите", посочва Иван Гойчев, зам.-кмет в направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие".

В помощ на родителите

От момента на пускането му интересът е изключително висок – повече 100 потребители задават над 300 въпроса всеки ден. Данните от първите седмици показват, че разговорите между чатбота и родителите са продължителни, като в един чат средно се задават по 7-8 въпроса. По този начин системата се превръща в истински помощник, а не в обикновен, еднократен справочник.

За разлика от стандартните автоматизирани асистенти, този чатбот не работи с предварително зададени бутони или ограничени опции. Потребителите могат свободно да формулират въпросите си – от "Кога започва приемът?" до "Какви документи са необходими?" и "Какви компенсации се полагат при неприето дете?". Системата разбира контекста, надгражда отговорите и поддържа естествена, продължителна кореспонденция.

Осигурено е и напълно защитено обработване на личните данни. Данните не напускат сървъра на платформата, не се споделят с външни системи, а извършваните операции са изцяло съобразени с изискванията за киберсигурност и защита на информацията.

Новият чатбот спестява значителен административен ресурс. Стотици ежедневни запитвания, които иначе биха изисквали отговор от служители на общината, вече се обработват автоматично. Така рутинната кореспонденция се поема от системата, а родителите получават по-бързо и по-качествено обслужване.