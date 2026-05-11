5 зодии, за които седмицата 11-17 май ще бъде най-щастливата през 2026

Пет зодии ще получат най-голямата благословия от вселената през седмицата от 11 до 17 май 2026 г. Новолунието в Телец в събота ще донесе усещане за ново начало, а влиянието на Венера ще внесе повече любов, хармония и радост в живота. Това ще е най-щастливата седмица за тях през 2026 година.

Телец

Телец, вече сте преживели неочакваните промени, донесени от Марс в Овен, а сега Новолунието ви насочва в нова посока. Тази седмица постепенно възвръщате контрола над живота си и усещате как енергията ви се завръща. С наближаването на транзита на Марс във вашия знак на 18 май, вътрешният и външният ритъм на събитията се ускорява.

В началото на седмицата Луната в Риби може да ви напомни за минали връзки, а след това Луната в Овен ще ви подтикне към кратка пауза за размисъл. Новолунието ще бъде момент на обновление и ще даде тласък за движение напред. Важно е да не се поддавате на негативизъм – сега е моментът да се освободите от застоя. Към края на седмицата Луната в Близнаци ще ви помогне да демонстрирате лидерски качества и да се движите по-активно към целите си. Това е период, в който е важно да действате смело и да не се отказвате от желанията си.

Рак

Рак, тази седмица ще ви помогне да придобиете повече увереност в този нов етап от живота си. В началото на седмицата енергията на Риби ще подкрепи вашия оптимизъм и ще ви осигури емоционална подкрепа. Това е особено важно, като се има предвид лунната фаза в Овен, която може да ви накара да поставите под въпрос целите и плановете си. Постепенно затвърждавате резултатите от усилията, които сте положили по време на транзита на Марс в Овен.

Новолунието в събота открива нови възможности и носи усещане за емоционално и финансово обновление. Слънцето в Телец засилва практичността и помага за намирането на реалистични решения. Най-добре е да планирате сега и да избягвате импулсивни разходи. Луната в Близнаци в края на седмицата ще донесе свежи идеи, които ще помогнат за напредъка на личните проекти и ще подобрят перспективите ви.

Дева

Дева, тази седмица променя възприятието ви за ситуацията и ви помага да видите нови перспективи. В личния ви живот се появява повече яснота и по-добре разбирате стъпките, които трябва да предприемете, за да укрепите взаимоотношенията си. Луната в Риби в началото на седмицата открива емоционално важна фаза, която се усилва от Новолунието.

Лунният цикъл в Овен ще ви помогне да проявите инициатива и да изразявате открито мнението си, докато Новолунието ще ви осигури концентрация и фокус върху развитието на умения. С преминаването на Марс в Телец в началото на следващата седмица, мотивацията ви за кариера и дългосрочни цели ще се увеличи. Полезно е да обърнете внимание на обкръжението си и да поддържате връзки с приятели. Луната в Близнаци в края на седмицата ще подобри дисциплината и ще ви помогне систематично да се движите към целите си.

Скорпион

Скорпион, Новолунието в Телец носи чувство за освобождение и вътрешно обновление. С преминаването на Уран в нов знак, желанието за промяна се засилва. В началото на седмицата Луната в Риби може да ви върне към недовършени дела от миналото, особено във взаимоотношенията, за да можете да ги преосмислите и да избегнете повтарянето на стари грешки.

Важно е да се освободите от негодуванията и да се съсредоточите върху възстановяването на хармонията. Луната в Овен ще донесе емоционални предизвикателства, но те ще ви помогнат да разберете по-добре себе си. Новолунието в Телец засилва нуждата от интимност и топлина във взаимоотношенията. Важно е да проявявате грижа и да споделяте чувствата си открито. Луната в Близнаци ще подобри комуникацията и ще помогне за развитието на емпатия и разбирателство във взаимоотношенията.

Козирог

Козирози, Новолунието в Телец ви прави особено видими и увеличава влиянието ви върху другите. Необвързаните от този знак стават по-привлекателни и отворени за нови запознанства.

В началото на седмицата Луната в Овен ще се фокусира върху дома и вътрешната стабилност. С напредването на седмицата усещането за укрепване на връзките се засилва, особено с наближаването на прехода на Марс в Телец. Това време е свързано и с емоционално прочистване и преосмисляне на реакциите. Важно е да контролирате импулсивността и да се съобразявате с мнението на другите. Луната в Близнаци в края на седмицата ще улесни комуникацията с близките и ще спомогне за подобряване на семейната атмосфера.

