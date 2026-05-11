11 май 2026, 17:46 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Trinmo.org
След недоволството: Метростанцията след Стадион "Георги Аспарухов" няма да се казва "Витиня" (СНИМКИ)

Комисията по транспорт единодушно прие в понеделник предложението на председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и зам.-председателя Вили Лилков за преименуване на метростанция "Витиня" на "Бесарабия". Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са се обърнали към своите представители в градски парламент за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото.

С решение на съвета те са определени така - "Стадион "Георги Аспарухов" и непосредствено след нея следва метростанция "Витиня" заради името на пресечната улица. Последователността и близостта на името на легенда на българския футбол и името на лобното му място предизвиква остро обществено недоволство. "Редица граждани възприемат подобна последователност като недомислица и липса на нужното уважение към историята и символите на българския футбол, както и по отношение на една непрежалима загуба", сподели председателят на СОС.

С настоящия доклад се предлага метростанция "Витиня" да бъде преименувана на "Бесарабия" по името на другата основна пресечна улица. Предложението е в пълен синхрон с Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столичната община, предаде NOVA.

"Станция с това име би била символ на единството на българската нация, независимо от държавните граници. Бесарабия е дала на България личности, без които институционалното изграждане на страната ни след 1878 г. би било немислимо като Александър Малинов, ген. Данаил Николаев, проф. Димитър Агура и много други. В Бесарабия, днешна Украйна и Молдова, живеят стотици хиляди етнически българи, които са съхранили езика и обичаите си в тяхната най-чиста форма. Във времена на изпитания за тези общности, присъствието на името "Бесарабия" в сърцето на София е ясен жест на солидарност", обясни Вили Лилков.

Ивайло Илиев
