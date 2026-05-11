Политик от Скопие: Вписването на българите укрепва македонската идентичност

11 май 2026, 17:46 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Християн Мицкоски и ВМРО-ОКГ продължават да лъжат, че включването на малцинствата в конституцията застрашава македонската идентичност. Това си е чиста манипулация. Истината е обратната: Вписването на малцинствата в конституцията декларира македонската национална идентичност, а не я отслабва, казва говорителят и член на СДСМ Богданка Кузеска, пише македонската медия "Инфомакс".

„Когато всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, са определени и защитени от най-висшия правен акт на държавата, това повишава сплотеността на обществото и укрепва македонската държавност. Например нашите съграждани сърби, които са значително повече в Македония от българите и хърватите, според последното преброяване не представляват проблем с идентичността“, казва тя.ОЩЕ: Опозицията в Скопие: България не отрича нашата идентичност (ВИДЕО)

Подигравки за Муцунски

„Муцунски гърмя в Брюксел, Тимчо. Това вече звучи смешно само по себе си. Но това, което изобщо не е смешно, е, че престъпната група на ВМРО чрез медиите си, внимавайте сега, обвиняват Европейския съюз, че тук у нас не се правят реформи", коментира лидерът на СДСМ Венко Филипче, написа македонската медия "Либертас".

Припомняме, че външният министър на Северна Македония днес е хленчил срещу България в Брюксел, като никой не му е обърнал внимание.  ОЩЕ: Муцунски хленчи срещу България в Брюксел, но никой не му обръща внимание

СДСМ македонски българи Северна Македония Венко Филипче
Деница Китанова
