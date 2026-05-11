Макрон се скара на гости на конференция в Кения: Ако искате да си говорите, идете навън (ВИДЕО)

"Извинете всички! Хей! Хей! Хей! Съжалявам, хора, но е невъзможно да се говори за култура, да има хора като тях, супер вдъхновени, които идват тук и да изнасят речи с такъв шум. Това е пълна липса на уважение. Така че, предлагам, ако искате да си говорите или да говорите за някой друг, имам предвид нещо друго, да излезете навън. Ако искате да останете тук, ние слушаме хората и сме на тази вълна, нали?". Всичко това са думи на френския президент Еманюел Макрон, който не се сдържа и въведе ред по време на срещата на върха "Африка напред" в кенийската столица Найроби. Макрон се намеси на събитие-конференция за култура.
WATCH: Macron got angry and shouted at the crowd during the “Africa Forward” summit in Nairobi after the audience became too noisy during a culture conference.— Clash Report (@clashreport) May 11, 2026
He interrupted the event and said:
Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I am sorry, guys, but it's impossible to speak…
Освен това, френският президент заяви, че "ако Африка падне, Европа няма шанс". Макрон настоя, че Франция и френският бизнес искат да инвестират в Африка и тя да се развива, защото е най-младият континент. "Трябва да успеете, защото е добре за Франция и Европа", каза френският държавен глава. Макрон уточни, че ако Африка се провали, Европа няма да се справи с миграцията, защото младите африканци ще тръгнат да бягат от родните си държави и ще търсят път към Стария континент.
French President Macron:— Clash Report (@clashreport) May 11, 2026
If Africa fails, Europe has no chance.
If you fail, your youth will leave Africa, and we will no longer solve migration.
Even during his visit to Africa, Macron isn’t skipping his morning runs!— NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026
The French president was spotted jogging through the streets of Nairobi.
