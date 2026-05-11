Макрон се скара на гости на конференция в Кения: Ако искате да си говорите, идете навън (ВИДЕО)

11 май 2026, 18:06 часа 350 прочитания 0 коментара
"Извинете всички! Хей! Хей! Хей! Съжалявам, хора, но е невъзможно да се говори за култура, да има хора като тях, супер вдъхновени, които идват тук и да изнасят речи с такъв шум. Това е пълна липса на уважение. Така че, предлагам, ако искате да си говорите или да говорите за някой друг, имам предвид нещо друго, да излезете навън. Ако искате да останете тук, ние слушаме хората и сме на тази вълна, нали?". Всичко това са думи на френския президент Еманюел Макрон, който не се сдържа и въведе ред по време на срещата на върха "Африка напред" в кенийската столица Найроби. Макрон се намеси на събитие-конференция за култура.

Освен това, френският президент заяви, че "ако Африка падне, Европа няма шанс". Макрон настоя, че Франция и френският бизнес искат да инвестират в Африка и тя да се развива, защото е най-младият континент. "Трябва да успеете, защото е добре за Франция и Европа", каза френският държавен глава. Макрон уточни, че ако Африка се провали, Европа няма да се справи с миграцията, защото младите африканци ще тръгнат да бягат от родните си държави и ще търсят път към Стария континент.

Ивайло Ачев
