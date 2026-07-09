Аспект на деня и фаза на Луната на 10 юли 2026 г. Изненада в любовта

На 10 юли 2026 г. Луната е намаляваща, 26-и лунен ден. На този ден започва важен астрологичен преход. Венера напуска жизнения, страстен Лъв и навлиза в практичния, ориентиран към детайлите знак Дева, където ще остане до 6 август. След седмици на чувства, изискващи внимание и щедри жестове, енергията ѝ става спокойна, разумна и сдържана.

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Ключови съюзници

Любовта вече се изразява не чрез грандиозни думи, а чрез грижа, конкретни действия и внимание към детайлите. Във финансовата сфера Венера в Дева ви насърчава да подредите нещата: да направите ревизия на разходите си, да прегледате бюджета си и да се заемете с дълго отлагани въпроси. Това е време, когато дисциплината и практичността стават ключови съюзници.Ретрограден Меркурий от 29 юни 2026 г. - Послание за всяка зодия

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. В този лунен ден сънищата показват вашия характер. Днес насън можете да се видите наяве. Ако виждате себе си като успешен, всемогъщ, значи е време да слезете от небето и да се оцените трезво. Ако се виждате нещастен трябва спешно да повишите самочувствието си и да се уважавате.

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