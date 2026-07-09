Ще има нова кралица на "свещената трева"! Задава с исторически финал на Уимбълдън

Ясен е големият финал на Уимбълдън при дамите! В битка за трофея на "свещената трева" ще се изправят двете представителки на Чехия - Линда Носкова и Каролина Мухова. Двете записаха феноменални победи на 1/2-финалите съответно срещу Марта Костюк и Коко Гоф, и сега ще се борят за най-ценното отличие на трева. Финалът при дамите е насрочен за събота, 11 юли, 18:00 часа българско време и ще се изиграе на Централния корт в "Ол Ингланд Клъб".

Изцяло чешки финал на Уимбълдън

Носкова се класира за първи финал в кариерата си в турнир от Големия шлем, след като победи с 6:4, 6:4 украинката Марта Костюк. 21-годишната чехкиня демонстрира завидно спокойствие на корта, което изигра много важна роля да не допусне нито една точка за пробив в първия сет. Тя пропусна да направи такъв в шестия гейм на мача, но в десетия получи нови три шанса и при втория от тях затвори частта с 6:4. Вторият сет стартира отлично за Носкова, която поведе с 3:1. Костюк успя да върне пробива веднага, но така и не успя да стигне до нов пробив, а поставена под напрежение в последния гейм отново се огъна и по сценария от първия сет предаде и втория, губейки подаването си в края.

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С това тя гарантира, че титлата от най-големия турнир по тенис на трева в света ще се върне в Чехия за трети път в последните четири години, тъй като по-рано днес нейната сънародничка Каролина Мухова победи в другия 1/2-финал американката Коко Гоф с 6:2, 1:6, 7:6(12-10). Чехкинята спечели първия сет с 6:2, след като взе пет поредни гейма. След това ролите на корта се размениха, като Гоф бе тази, която взе пет поредни гейма. В решителния трети сет пробивите спряха и двете тенисистки успяваха да вземат подаванията си до 6:6. Това наложи изиграването на дълъг тайбрек до 10 точки. В него Гоф поведе за пръв път при 9:8, получавайки мачбол на свой сервис. Тя обаче пробва да направи къса топка в близост до мрежата, но ударът и не успя да премине в полето на Мухова и чехкинята изравни за 9:9.

След това и Мухова пропусна мачбол при 10:9, след като се подхлъзна в момента, в който трябваше да нанесе завършващия удар. При 11:10 обаче чехкинята успя да направи много хубав ретур, пое инициативата в разиграването и след непредизвикана грешка на Гоф триумфира с 12:10 точки. След това Носкова уреди първи изцяло чешки финал на "свещената трева". Последният случай, в който две представителки на една страна се срещат в мач за титлата, бе през 2009 година, когато американката Серина Уилямс победи сестра си Винъс Уилямс.

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