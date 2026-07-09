Мони Николов за трансфера в Италия: "Не подражавам на никого, очакванията не ме плашат"

След страхотното Световно първенство по волейбол, което България изнесе през 2025 г. във Филипините и спечелените сребърни медали, Симеон Николов трябваше да вземе решение за бъдещето си. Въпреки че тогава беше дискусионен, ходът му към Русия се оказа печеливш, тъй като сега той подписа с италианския Кучине Лубе Чивитанова, където ще играе с брат си Александър. Мони даде интервю, в което говори за преминаването в новия си отбор.

Мони Николов: "Имам собствен стил"

Ето какво каза Мони Николов: "Рядка възможност е да се бориш рамо до рамо с брат си за едни и същи цели. Особено е привилегия да го правиш в националния отбор и в един от най-титулуваните клубове в света като Лубе. Удоволствието е неописуемо, но усещам и голяма отговорност. Имам собствен стил на игра и не искам да подражавам на никого. Харесва ми скоростта на бразилските разпределители и се опитвам да се уча, като наблюдавам всички най-добри в действие.

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"Големите очаквания на феновете не ме плашат"

На 19 години е нормално да имам още много неща за подобряване в играта, хубавото на това да си млад е, че имаш много време пред себе си. В сплотен отбор като Лубе, където всички са съотборници и приятели, е още по-стимулиращо да се усъвършенстваш! Големите очаквания на феновете не ме плашат, аз живея всеки ден с големите очаквания, които имам към самия себе си. За тези, които искат да се борят докрай, мачовете за титли и напрежението, което ги съпътства, са най-интересният аспект от играта!"

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