Усмихни се, утре е петък!: Доза допамин за 9 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Вижте с каква многозначителна усмивка ни дарява тази вечер това дакелче с поглед на многознайко:
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#dogs #animals #funnyanimals #animalvideos #funnyanimalvideos pic.twitter.com/OeAX1JDuFo— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 9, 2026
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