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Усмихни се, утре е петък!: Доза допамин за 9 юли

09 юли 2026, 22:30 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Усмихни се, утре е петък!: Доза допамин за 9 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Вижте с каква многозначителна усмивка ни дарява тази вечер това дакелче с поглед на многознайко:

Още:Щастието идва във формата на котка: Допамин за понеделник

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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