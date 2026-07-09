Мони Николов за това да играе с брат си Алекс: "Манталитетът ни е сходен, баща ни винаги ни казваше..."

Вече официално, братятя Симеон и Александър Николови ще играят в един отбор и на клубно ниво. Те показаха трахотното си партньорство в мачовете на националния отбор на България, а след трансфера на Мони в италианския Кучине Лубе Чивитанова, където играе Алекс, дуото ще се изявява все по-често заедно. Мони Николов даде интервю след официалнизирането на трансфера си, в което говори както за играта си, така и за това да е рамо до рамо с брат си.

Мони Николов: "Манталитетът ни е сходен"

На първо място, Мони засегна темата за своята игра. След това говори и за отношенията с брат му Алекс. Ето какво каза по-малкият от братя Николови: "Манталитетът ни е сходен. Искаме да побеждаваме. Моята роля изисква повече хладнокръвие, защото нападателите се нуждаят от моята прецизност. В сравнение с него, аз сдържам емоциите си, за да бъда максимално концентриран.

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"Винаги съм смятал баща ми за пример"

Баща ни Владимир винаги ни е казвал да даваме всичко от себе си на игрището и извън него, както в тренировките, така и в мачовете и в подготовката за тях, за да не съжаляваме никога. Разговорите за видеоигри също са чести у дома. Всички сме геймъри, включително и баща ми, когото винаги съм смятал за пример. Той ни подкрепя много и е най-щастливият човек на света, когато вижда синовете си да побеждават!"

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