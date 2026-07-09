Най-важните новини за деня: 9 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 юли 2026 г.

ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР СЛАГА КРАЙ НА "ВЕЧНИТЕ" НАЧАЛНИЦИ, ЧАКА НОВ ВСС ПРЕЗ ЕСЕНТА

Има чувството, че сме в 2009 година и времето на Красьо Черния. 20 години по късно сме на същия етап. Ще направим всичко възможно да прочистим съдебната система от зависими хора. Ние сме на власт от 2 месеца, но се надяваме през есента да има нов Висш съдебен съвет (ВСС). Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на Нова телевизия попитан ще успеят ли да прочистят правосъдната система.

"КЕШ - МИНАВАШ, КЕШ - МИНАВАШ": ДЪРЖАВАТА НЕ СЕ ТРОГВА ОТ ГЕРМАНСКИ РЕПОРТАЖ ЗА ПРОВЕРКИТЕ НА "КАПИТАН АНДРЕЕВО"

В коя лаборатория се извършват проверките на храни и други товари, влизащи в България през ГКПП "Капитан Андреево"? В държавната хазна ли влизат всички постъпления от тези проверки? Получавала ли е държавата сигнали за осъществени плащания с цел избягване на контрол на камиони и ако да, извършвани ли са проверки? Има ли сигнали за умишлено пропуснати проверки? Осъществява ли се контрол на място, за да се установяват всякакви потенциални нарушения от подобен характер? Тези въпроси са отново на дневен ред след публикуван на 30 юни 2026 г. репортаж от германската обществена телевизия ARD (разпространен и в други германски медии).

ГЛЪТКА ВЪЗДУХ ЗА "БУЛГАРГАЗ" СЛЕД ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА "БОТАШ": А КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ СЛЕД РАЗМРАЗЯВАНЕТО?

Договорът с "Боташ" тежи и замразяването на договора с турската компания за срок от 15 месеца, е глътка въздух за "Булгаргаз". Трябва да има диверсификация на доставките на природен газ, но условията на този договор не са благоприятни за България, коментира Радослав Рибарски, народен представител от "Продължаваме промяната" и заместник-председател на Комисията по енергетика в Народното събрание. Още: Договорът с "Боташ" зад кулисите: Накъде духа вятърът

БЛИЗО ПОЛОВИНАТА НИ РАЗХОДИ ЗА ДЖИРО Д'ИТАЛИЯ СА ОТИШЛИ ЗА РЕМОНТ НА ПЪТИЩА

Около 20 милиона евро от общо 48,2 млн. евро, които България е похарчила за провеждането на откриването и първите три етапа от колоездачната обиколка Джиро д'Италия (Giro d'Italia) през месец май 2026 г., са били изразходвани за ремонт и поддръжка на пътищата, а не за прякото провеждане на надпреварата. Това става ясно на 8 юли от писмен отговор на финансовия министър Гълъб Донев, изпратен до депутата от "Демократична България" Джипо Джипов.

СОФИЯ БУГОР: РУМЕН РАДЕВ ИГРАЕ ЗА РУСИЯ, ЗАПЛАШВАТ МЕ ПОСТОЯННО (ВИДЕО)

Това, което забелязах, е, че усещането за война в града е много по-сериозно от това на село. Животът обаче продължава и не спира. Това заяви в предаването “Студио Actualno” влогърът и политически активист София Бугор, коментирайки впечатленията си от завръщането от Украйна. Според нея хората са много изморени в Украйна.

ПАК МРАКОБЕСНИ ВРЕМЕНА, ПОРТРЕТ НА РАДЕВ ВЪВ ВСЯКА СТАЯ, ДРЕСИРОВКА В ПОСЛУШАНИЕ: МРЕЖАТА ИЗБУХНА СРЕЩУ ОЦЕНКИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНА

Трябва да се работи в посока въвеждане на оценка за дисциплина, заяви преди дни министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев. "Мисля, че трябва да вървим в подобна посока. Влизайки в една система като образованието, детето трябва да бъде приучено, че е част от социума. Редът и дисциплината в училище трябва да са на по-голямо ниво", коментира той.

УСЕТИЛИ СА, ЧЕ СА ЛИЦЕМЕРИ: МОХАМЕД ХАЛАФ КАЗА ЗАЩО В ИРАН НА “ВЪЗРАЖДАНЕ“ ИМ ЧЕТОХА ТЕКСТ ОТ КОРАНА (ВИДЕО)

Усетили са, че са лицемери и следват техни цели. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф. Той отговори на въпрос какво означава частта от Корана “Не следвай неверниците и лицемерите“, прочетена за българската делегация от “Възраждане“ на погребението на аятолах Али Хаменей: “Не знам, не знам. Явно те се усещат, че тези двамата от “Възраждане“, лицемерни и следват техни цели от това, че те са присъствали там. Това е моето мнение, не знам дали... Това са хора, които нито представляват България, нито правителството, нито никоя институция. Още: "Не следвай неверниците": Иран се подигра с България чрез "Възраждане"

СКРИТИЯТ БЮДЖЕТ ИЗПОД КРИЛАТА НА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ И НОВИ ЛИЦА В ГЕРБ: АНАЛИЗИРА ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА (ВИДЕО)

"До момента не виждам как вътрешният министър демонтира този модел особено чрез този казус, който има привкус на скандал и интрига. Друг въпрос е докъде ще се стигне като развитие - ако това доведе до институционално разрешаване и справедливост в случай на злоупотреба, то този казус си е струвал. Ако остане обаче в полето на интригата и скандала, където пребивава в момента, това би било разочароващо за хората, които имаха очаквания "Прогресивна България" да се разследва институционално Пеевски. Сега имаме само битка на интерпретации." Това обяви в ефира на Студио Actualno социологът от "Алфа рисърч" Геновева Петрова в анализ по темата с атаката на Иван Демерджиев към лидера на ДПС.

КОРИДОРЪТ С БЪЛГАРИЯ ОСТАВА НА ЗАДЕН ПЛАН: "ДОБРИ НОВИНИ" ОТ СКОПИЕ ЗА КИТАЙСКОТО КАРГО

Отвориха товарния железопътен околовръстен път в македонската столица Скопие. Новината съобщи базираната в Република Северна Македония телевизия "21". Проектът за реконструкцията му е завършен в рекордно кратки срокове, според вицепремиера и министър на транспорта Александър Николоски. Македонският министър смята, че пътят ще позволи по-бърз и по-ефективен товарен транспорт по Коридор 10, но също така ще допринесе за намаляване на замърсяването в македонската столица.

АНАЛИЗ ОТ ХЪРВАТИЯ: ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ УКРАЙНА ЗА ОТБРАНА

С продължаването на американската стратегия за постепенно, но уверено оттегляне от Европа, Старият континент все по-ясно осъзнава необходимостта да поеме отбраната си в свои ръце и приема, че този план е неосъществим без участието на Украйна, пише хърватското издание Geopolitika.news.

ПОДКРЕПАТА ЗА УКРАЙНА, ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ И РУСКАТА ЗАПЛАХА: КАКВО РЕШИ НАТО НА СРЕЩАТА НА ВЪРХА В АНКАРА?

Лидерите на държавите-членки на Организацията на Северноатлантическия договор изразиха непоколебимата си подкрепа за Украйна. Те обещаха да предоставят значително финансиране за помощ в областта на сигурността на Украйна през тази и следващата година. Това беше посочено в декларацията на държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на НАТО след срещата на върха в Анкара. По-специално, както отбелязват лидерите на страните от Алианса, Украйна допринася за трансатлантическата сигурност и съюзниците остават единни в непоколебимата си подкрепа за Украйна в защита на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост.

ПОСЛАНИЯТА НА ТРЪМП ЗА ПУТИН И МИР В УКРАЙНА: ЕСКАЛАЦИЯ – НАЙ-ВАЖНОТО ОТ АНКАРА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ескалация е, но е ескалация, която може да доведе до край". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, докато заедно с държавния секретар на САЩ Марко Рубио стоеше до украинския президент Володимир Зеленски по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Надяваме се, че това, че Русия по-трудно защитава своето въздушно пространство и тил, ще доведе до пробив в разговорите за мир. Ескалация е, но в същото време такава ескалация може да помогне за край (на войната), каза секунди по-рано Рубио, докато Тръмп обясняваше, че Владимир Путин иска "да направи сделка" - американският президент го знаел, защото цял живот правел сделки и сключвал споразумения.

ТРЪМП СЕ РАДВА НА УКРАЙНА И Я ПОДСИЛВА ВОЕННО ЗА РЕШАВАЩ ПРОБИВ, ПУТИН ОБАЧЕ Е ГОТОВ ДА ЕСКАЛИРА

Американският президент Доналд Тръмп е решил да увеличи военната подкрепа за Украйна, за да помогне на Киев да постигне пробив на бойното поле. За този потенциален обрат в нагласите на републиканеца съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници, като посочва, че последните успехи на украинските сили са впечатлили Тръмп и са променили тона му по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

ПРИ НОВИ УДАРИ СЪС САЩ: ИРАН ПАК ОБЯВИ КАК ОРМУЗКИЯТ ПРОТОК ЩЕ ЗАРАБОТИ

Нови удари по Иран предприе САЩ тази нощ, а иранците отговориха с удари по американски съюзници в Персийския залив - Кувейт, Бахрейн, Катар, Йордания. Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари. Дотук се стигна само часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено". Целта на атаките е да отслабят капацитета на Иран да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток.

ТРЪМП СЕ УСПОКОИЛ ЗА ЦЕНАТА НА ПЕТРОЛА И Е ГОТОВ ЗА ДЪЛГА ЕСКАЛАЦИЯ СРЕЩУ ИРАН

Белият дом се подготвя за нещо, което може да се превърне в обмен на огън с Иран в района на Ормузкия проток, продължаващ няколко дни или дори няколко седмици. Продължителността и интензивността на новата кампания зависят изцяло от следващите ходове на Техеран, споделят американски официални лица пред Axios. Цитиран е неназован представител на САЩ, според когото настоящата ескалация може да продължи ден-два, седмица или месец, в зависимост от това дали Иран ще продължи атаките си срещу търговски кораби в пролива. „Леко ще ги ударим, за да разберат, че не си играем“, гласят думите му.