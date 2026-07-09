Яник Синер изрази възхищението си към Новак Джокович преди 1/2-финалния им сблъсък на Уимбълдън

Световният №1 Яник Синер сподели очакванията си за предстоящия мач срещу Новак Джокович на 1/2-финалите на Уимбълдън и посочи какво би могло да направи срещата много, много трудна. Италианецът, който е действащ шампион на "свещената трева", ще се изправи срещу седмия в схемата и 24-кратен победител в турнири от Големия шлем в петък, 10 юли. Двамата се срещнаха на същия етап на миналогодишния турнир, като тогава Синер спечели с 6:3, 6:3, 6:4.

Синер говори преди сблъсъка с Джокович

Синер води с 6:5 в преките двубои срещу Джокович, като е спечелил шест от последните им осем срещи. Опитният сърбин обаче спечели последната им среща - епичен 1/2-финал в пет сета на Australian Open в началото на годината. След последния си мач Синер застана пред камерите и коментира евентуалния сблъсък с Ноле: "Когато става дума за Новак, имам чувството, че всеки мач е различен. Дори когато имах тази малка победна серия срещу него, усещах, че всеки мач наистина има своя собствена история. Особено когато играеш на такава настилка - ако имаш лош ден на сервис или не усещаш топката много добре, ще бъде много, много трудно. Във всеки случай съм щастлив, че отново съм на 1/2-финалите. Щастлив съм да се боря за всяка топка, а после ще видим. Повече не мога да направя. Той е печелил този турнир толкова много пъти и знае точно как да подходи към него. Очаквам го с нетърпение."

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"Щастлив съм, че съм на корта, давам най-доброто от себе си. Това, което ми прави впечатление, е как Джокович тренира, отдадеността, която показва към себе си, тялото си и всичко останало. Мотивацията, която все още има, е невероятна. Мисля, че можем да бъдем много щастливи, че той все още е тук, дава 100% и се опитва да спечели 25-ата си титла от Големия шлем. Чудесно е за нашия спорт, че го имаме", каза Синер след това на прескоференцията преди мача.

Победата на Синер с 3:0 (7:5, 7:6(4), 6:3) срещу Ян-Ленард Щруф бе четвъртата поредна победа в два сета за действащия шампион, който запази сили и избегна евентуални проблеми, свързани с жегата, малко повече от пет седмици след физическия си срив на Ролан Гарос. Във френската столица световният №1 отпадна още във втория кръг заради, след което предприе използван от Джокович метод.