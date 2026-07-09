Шефът на Кампос: Никола Цолов заслужава шанс във Формула 1

Представянето на Никола Цолов предизвика още похвали от хората по високите етажи в отбора на Кампос. Българският пилот е лидер в класирането на Формула 2, след като записа шест победи от началото на сезона. През последния състезателен уикенд на "Силвърстоун" той триумфира както в спринтовата надпревара, така и в основното състезание. По този начин той повтори постижение на Зейн Малоуни от 2024 година като пилот, постигнал двойна победа на една писта. Също така той се превърна в първия състезател в историята с три поредни успеха.

Похвали от шефа на Кампос за Никола Цолов

След лекцията на "Силвърстоун" собственикът на отбора - Адриан Кампос, засипа родния пилот с похвали. Според него името на Българския лъв съвсем скоро трябва да звучи във Формула 1. Кампос изрази впечатленията си от представянето на Цолов и отбора. Шефът на клуба отчете, че това е безпрецедентен успех за тима в Гран При на Великобритания след проблемите през минали години.

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Ето какво каза Адриан Кампос:

"Честно казано, безмълвен съм, никога не бих казал, че това ще се случи тук", призна Кампос. "Защото в миналото, може би не с Исак, но през последните няколко години, страдахме доста тук. Това беше вероятно най-слабият ни състезателен уикенд, който очаквахме за тази година. И се оказа най-добрият по отношение на резултатите. Мислехме, че ще пострадаме малко и това се случи в свободните тренировки. Но отборът успя да обърне ситуацията и мисля, че днес бяхме най-бързите. Цолов е този, който прави разликата. Правим това, което трябва да направим както трябва. Даваме му добра кола, но той е този, който прави разликата. Той прави всичко толкова лесно и това изненадва всички. И честно казано, наистина се надявам, че ще получи шанс във Формула 1. Той наистина го заслужава."

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