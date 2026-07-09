Изпращат още едно дете с военния "Спартан" за лечение в Рим

Петмесечно бебе беше успешно транспортирано за трансплантация на черен дроб от Пловдив в Рим. Детето беше качено на борда на военнотранспортен самолет "Спартан" заедно с майка си, реанимационен екип и лекар-специалист от детската клиника. Полетът беше извършен тази сутрин от екипаж на военно въздушните сили.

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Малкият пациент вече е приет в най-голямата специализирана детска болница в Европа и семейството му очаква с надежда трансплантацията, за която донор ще бъде майката. "Детето тръгна в 6.00 ч. сутринта с линейката, майката беше много ентусиазирана, че получава нейният син шанс за живот. Колегите също бяха доста развълнувани, имаше осигурен реанимационен екип, който пътуваше с детето в самолета "Спартан". Последните четири години, за съжаление, в България не се извършват чернодробни трансплантации, което налага тези деца да пътуват в чужбина. Ще очакваме този пациент след месец вече без жълтеница, бял и хубав", заяви пред БНТ доц. д-р Иван Янков, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

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