Аспект на деня и фаза на Луната на 11 ноември 2025 г.

10 ноември 2025, 22:16 часа 0 коментара
На 11 ноември 2025 г. Луната е намаляваща, 21-и лунен ден до 22:03 ч. Посветете сутринта на аналитична работа - подредете натрупаните задачи, направете планове и списъци със задачи и прегледайте документи. Използвайте енергията на Дева, за да внесете ред във важните въпроси. До обяд, когато влиянието на Меркурий се засилва, можете да провеждате различни срещи и преговори, но не забравяйте да проверявате отново всичко, което чувате.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии 

След обяд влиянието на Нептун се засилва – това е време за творчество, медитация и работа с образи и символи. Художниците, музикантите и писателите ще усетят прилив на вдъхновение. Вечерта се опитайте да балансирате различните енергии на деня – направете равносметка, запишете идеите, които са ви хрумнали, и си благодарете за постигнатото. Ако се чувствате уморени от претоварване с информация, спокойна разходка на чист въздух или успокояваща музика ще ви помогнат.

Сънища и подстригване

Подстригването в 21-ви лунен ден ще донесе късмет, красота и просперитет, използвайте аксесоари за коса за прическата си. Сънищата от 21-ви лунен ден, ако се тълкуват правилно, могат да помогнат на човек да реализира творческия си потенциал или да покаже какво пречи на неговото развитие.

Пълнолуние 2025 година  

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
