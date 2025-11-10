Аспект на деня и фаза на Луната на 11 ноември 2025 г.

На 11 ноември 2025 г. Луната е намаляваща, 21-и лунен ден до 22:03 ч. Посветете сутринта на аналитична работа - подредете натрупаните задачи, направете планове и списъци със задачи и прегледайте документи. Използвайте енергията на Дева, за да внесете ред във важните въпроси. До обяд, когато влиянието на Меркурий се засилва, можете да провеждате различни срещи и преговори, но не забравяйте да проверявате отново всичко, което чувате.

След обяд влиянието на Нептун се засилва – това е време за творчество, медитация и работа с образи и символи. Художниците, музикантите и писателите ще усетят прилив на вдъхновение. Вечерта се опитайте да балансирате различните енергии на деня – направете равносметка, запишете идеите, които са ви хрумнали, и си благодарете за постигнатото. Ако се чувствате уморени от претоварване с информация, спокойна разходка на чист въздух или успокояваща музика ще ви помогнат.

Сънища и подстригване

Подстригването в 21-ви лунен ден ще донесе късмет, красота и просперитет, използвайте аксесоари за коса за прическата си. Сънищата от 21-ви лунен ден, ако се тълкуват правилно, могат да помогнат на човек да реализира творческия си потенциал или да покаже какво пречи на неговото развитие.

Снимки: iStock