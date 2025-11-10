Войната в Украйна:

Еврокомисията одобри над 14 милиона евро за 4 екологични проекта в България

10 ноември 2025, 23:55 часа 173 прочитания 0 коментара
Еврокомисията одобри над 14 милиона евро за 4 екологични проекта в България

Европейската комисия е одобрила осигуряването на финансиране за 132 нови проекта за опазване на околната среда в Европейския съюз, четири от които ще бъдат реализирани в България. Общото финансиране за страната ни възлиза на над 14 милиона евро, предаде БНР.

Още: ЕК одобри финансиране за три екологични проекта в България

Една от финансираните инициативи е на стойност 8,5 милиона евро и цели намаляване на смъртността на застрашени от изчезване птици чрез обновяване на опасни въздушни електропроводи. Друг проект за около 4 милиона евро ще се фокусира върху опазването на скалните раци. Третата инициатива, за която са заделени над 719 000 евро, е насочена към постигане на енергийна ефективност чрез използването на термални води за отопление. Четвъртият проект, с финансиране от над 1,5 милиона евро, ще приложи планове за енергиен преход. 

Още: От ЕК обясниха какво ще се случи с държавите, засегнати от санкциите срещу "Лукойл“

Финансирането се осигурява чрез програмата на ЕС за подкрепа на инициативи за чиста, кръгова и устойчива икономика, както и за опазване и възстановяване на биоразнообразието. Одобрените проекти целят повишаване на качеството на живот и смекчаване на последиците от прехода към чиста енергия, се посочва в съобщението на Европейската комисия. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Птици финансиране Европейска комисия околна среда екопроекти
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес