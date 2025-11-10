Любопитно:

Външно с призив: Русия да прекрати смущаването на сателитните сигнали в ЕС

Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни, заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата „X“. Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати, допълват от министерството.

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.

През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.

Елин Димитров
