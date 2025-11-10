За шията е ясно, но защо жирафите имат толкова дълги крака?

Ако някога сте се чудили защо жирафите имат толкова дълга шия, отговорът изглежда ясен: тя им позволява да достигнат сочните листа на върха на високите акациеви дървета в Африка. Само жирафите имат директен достъп до тези листа, докато по-малките бозайници трябва да се състезават помежду си близо до земята. Този изключителен източник на храна изглежда позволява на жирафите да се размножават през цялата година и да оцеляват по-добре при суша от по-ниските видове.

Снимка: iStock

Но дългата шия има висока цена. Сърцето на жирафа трябва да произвежда достатъчно налягане, за да изпомпва кръвта на няколко метра до главата му. Кръвното налягане на възрастен жираф обикновено е повече от два пъти по-високо от това на повечето бозайници. В резултат на това сърцето на жираф в покой използва повече енергия от цялото тяло на човек в покой и всъщност повече енергия от сърцето на всеки друг бозайник с подобни размери.

Още: Каква височина достигат най-големите жирафи?

Въпреки това, сърцето на жирафа има някои неразпознати помощници в борбата си срещу гравитацията: дългите крака на животното. Това показва ново изследване на Роджър С. Сеймур, почетен професор по физиология в Университета на Аделаида, и Едуард Снелинг от Факултета по ветеринарни науки в Университета на Претория, публикувано в "Journal of Experimental Biology".

Запознайте се с животното "елаф"

Снимка: iStock

В новото проучване учените изчислили енергийните разходи за изпомпване на кръв при типичен възрастен жираф и ги сравнили с тези на въображаемо животно с къси крака, но по-дълга шия, за да достигне същата височина на върха на дървото.

Още: Ресторант в Китай предлага закуска в компанията на жирафи (ВИДЕО)

Това животно било комбинация в стил Франкенщайн от тялото на обикновена антилопа кана и шията на жираф. Изследователите го нарекли "елаф". Те установили, че животното изразходва цели 21% от общия си енергиен бюджет за захранване на сърцето си, в сравнение с 16% при жирафа и 6,7% при хората, пише "Science Alert".

Снимка: iStock

Като издига сърцето си по-близо до главата си с помощта на дългите си крака, жирафът "спестява" 5% от енергията, която поема от храната. В рамките на една година тази икономия на енергия се равнява на повече от 1,5 тона храна – което може да бъде разликата между живота и смъртта в африканската савана, смятат авторите на изследването.

Как функционират жирафите

В книгата си "Как функционират жирафите" зоологът Греъм Мичъл разкрива, че предците на жирафите са имали дълги крака, преди да развият дълги шии. Това има смисъл от енергийна гледна точка. Дългите крака улесняват работата на сърцето, докато дългите шии го натоварват повече.

Снимка: iStock

Въпреки това, еволюцията на дългите крака има своята цена. Жирафите са принудени да разтварят предните си крака, докато пият, което ги прави бавни и тромави, когато трябва да станат и да избягат, ако се появи хищник.

Още: Невиждано: Бебе жираф без петна се роди в зоологическа градина (СНИМКА+ВИДЕО)

Статистиките показват, че жирафите са най-склонните от всички бозайници да напуснат водоема, без да се напоят.

Колко дълъг може да бъде вратът?

Снимка: iStock

Енергийните разходи на сърцето се увеличават пропорционално на височината на врата, така че трябва да има ограничение. Динозавърът зауропод Giraffatitan се извисява на 13 метра над пода на Природонаучния музей в Берлин.

Още: Какво е да те преследва разгонен жираф? (ВИДЕО)

Вратът му е висок 8,5 метра, което би изисквало кръвно налягане от около 770 mm Hg, за да достигне кръвта до главата му – почти осем пъти повече от това, което наблюдаваме при средностатистическия бозайник. Това е невероятно, защото енергийните разходи на сърцето за изпомпване на тази кръв биха надвишили енергийните разходи на цялото останало тяло.

Още: Невероятни научни факти, които не знаехме до преди година

Зауроподите не биха могли да вдигнат главите си толкова високо, без да припаднат. Всъщност е малко вероятно някое сухоземно животно в историята да е надвишавало височината на възрастен мъжки жираф, твърдят изследователите, цитирани от БГНЕС.