Двама от асовете на България тренират самостоятелно преди световните квалификации

Националният отбор по футбол на България започна подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция (на 15 ноември в Бурса) и с Грузия (на 18 ноември в София). "Лъвовете" проведоха своята първа тренировка в “efbet Национална футболна база” в Бояна. Отделно от основната група се подготвяха капитанът Кирил Десподов и един от основните състезатели Ивайло Чочев, които проведоха възстановително занимание във фитнеса.

Двамата имаха мачове за клубните си отбори късно снощи и пристигнаха в София рано тази сутрин. Особено продължително беше пътуването за капитана Десподов. Най-напред той се придвижи от Атина до Солун почти в полунощ, а тази сутрин пристигна на базата на БФС, предава БТА.

Малко по-късно тази вечер към отбора ще се присъединят Атанас Чернев и Стефан Велков. Чернев също се нуждаеше от доста време, за да пристигне от Португалия. Велков, който е играл за България веднъж – през 2020-а година при Георги Дерменджиев, беше извикан по спешност заради контузиите на Петко Христов и Антон Недялков, които по-рано днес отпаднаха от сметките на Александър Димитров.

Така групата отново ще бъде от 23-ма човеци, както се случи поради здравословни проблеми и в предишния лагер през октомври. Испания е начело в група "Е“ с пълен актив от 12 точки и нито един допуснат гол, следвана от Турция с 9 пункта. Грузия е трета с една победа и три поражения, а на дъното е България с 0 точки и едва един отбелязан гол.

