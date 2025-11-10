Как се отразява на сърцето ежедневната консумация на яйца

Кардиоторакалният хирург д-р Джереми Лондон твърди, че ежедневната консумация на яйца е безопасна и полезна за повечето хора, опровергавайки опасенията за холестерола. Яйцата, богати на протеини, витамини и антиоксиданти, поддържат сърцето, мозъка и цялостното здраве. Той набляга на целите яйца, здравословното им приготвяне и балансираните хранения за дълголетие, като съветва редовни здравни прегледи.

Яйцата отдавна са в центъра на разгорещен дебат за храненето, особено що се отнася до въздействието им върху здравето на сърцето и холестерола. Някои експерти предупреждават за тях, докато други хвалят яйцата като една от най-пълноценните и достъпни суперхрани на природата.

Д-р Джереми Лондон, кардиохирург с над 25 години клиничен опит, се стреми да изясни нещата. Според него, за повечето хора ежедневната консумация на яйца е не само безопасна, но може да бъде и един от най-умните избори, които правят за здравето и дълголетието си. Ето защо…

Яйцата са едни от най-пълноценните и икономични храни в природата. Едно голямо яйце осигурява висококачествен протеин, есенциални мастни киселини, редица витамини и минерали, както и завладяващи антиоксиданти. Тази комбинация от хранителни вещества прави яйцата важна храна за поддържане на сърдечно-съдовото здраве, здравето на мозъка, здравето на очите и метаболитното здраве.

Висококачествен протеин: Яйцата представляват деветте незаменими аминокиселини в балансирано съотношение за изграждане и възстановяване на тъкани, мускули и ензими. Протеините не само са незаменима част от поддържането на добри мускули, но и допринасят за поддържането на енергията и възстановяването на клетките през целия живот.

Холин: Яйцата са един от най-богатите хранителни източници на това хранително вещество; холинът е много важен за мозъчната дейност и паметта, целостта на клетъчните мембрани, сигнализацията от нервната система и правилното функциониране на черния дроб.

Витамини: Яйцата са източник на витамин D, който е важен за имунното здраве и регулирането на калция, и витамин B12 за енергийния метаболизъм и образуването на червени кръвни клетки. Витамин А, Е и фолат допринасят за здравето на кожата, очите и общото клетъчно здраве.

Антиоксиданти: Антиоксидантите лутеин и зеаксантин в яйчните жълтъци предпазват от оксидативен стрес, като същевременно поддържат здравето на очите, като предпазват ретината от увреждаща светлина.

Според д-р Лондон, плътният хранителен профил на яйцата ги прави ефикасна и мощна храна, идеална за човек, който иска да поддържа или подобри здравето си през целия си живот.

Развенчаване на мита за холестерола

Едно от дългогодишните опасения относно консумацията на яйца е съдържанието им на холестерол. Едно голямо яйце съдържа около 186 милиграма холестерол, което в миналото е карало здравните специалисти да съветват хората да ограничат консумацията си на яйца, за да предотвратят повишен холестерол в кръвта и сърдечни заболявания.

Д-р Лондон развенчава този мит. Изследванията показват, че хранителният холестерол, като този, който се съдържа в яйцата, не е пряко свързан с холестерола в кръвта за повечето хора. Той казва:

Около 70% от населението са „хипо-реакторни“, което означава, че те не наблюдават почти никакво повишаване на холестерола в кръвта, когато консумират яйца.

Около 30% са „хиперреагиращи“, които имат умерено повишен холестерол. Често това е генетично обусловено и зависи от диетата на човека като цяло.

Важно е да се отбележи, че дори при хиперреагиращи, увеличението има тенденция да повишава както LDL (често наричан „лош“ холестерол), така и HDL („добрия“ холестерол) по балансиран начин, поддържайки здравословно съотношение на холестерола.

Във всеки случай, яйцата не представляват риск за повечето хора от гледна точка на холестерола им, но са значителен източник на основни хранителни вещества, необходими за поддържане на добро здраве на сърцето и мозъка. Д-р Лондон подчертава, че най-важен е цялостният хранителен режим, а не пълното избягване на яйцата.

Яйца и здравето на сърцето

Въпреки че препоръката за яйца за здравето на сърцето може да звучи донякъде нелогично, д-р Лондон изтъква ползите от яйцата, когато се консумират съвестно. Протеините и здравословните мазнини в яйцата могат да помогнат за контролиране на глада и да допринесат за регулиране на теглото, което е много важен фактор за намаляване на сърдечно-съдовия риск. Освен това, яйцата могат да покажат подобрена ендотелна функция – т.е. здравето на кръвоносните съдове – което е от решаващо значение за превенцията на хипертония и сърдечни заболявания. Антиоксидантите в яйцата, в съчетание с благоприятен хранителен профил, помагат за намаляване на два основни виновника за сърдечните заболявания: оксидативния стрес и възпалението.

Д-р Лондон допълнително отбелязва, че добавянето на обогатени с омега-3 яйца, добивани от кокошки, хранени с омега-3, ще добави допълнителни ползи за сърцето, като например намаляване на триглицеридите и подобряване на холестеролните профили.

Практични съвети за хранене от д-р Лондон

Д-р Лондон предлага да се консумират яйца всеки ден, но с няколко съображения за максимални ползи, без да се прекалява:

Използвайте цели яйца, за да се възползвате от протеините, витамините и антиоксидантите, които се съдържат в жълтъка.

За допълнителна безопасност и хранителна стойност, можете да помислите за закупуване на пастьоризирани яйца или обогатени с омега-3 варианти.

Приготвяйте яйцата, използвайки по-здравословни методи като варене, поширане и леко бъркане с минимално добавена мазнина.

Комбинирайте яйца със зеленчуци, пълнозърнести храни или бобови растения, за да създадете добре балансирано хранене, което може да поддържа сърцето ви здраво.

Слушайте тялото си и редовно проверявайте холестерола и други сърдечни маркери.

Яйцата като храна за дълголетие

Д-р Лондон има над 25 години опит и често нарича яйцата „гориво за дълголетие“ и е лесно да се разбере защо.

Яйцата са сравнително евтини и универсални, те се вписват лесно в разнообразни диети и кулинарни традиции, което прави ежедневната консумация едновременно практична и приятна. Тъй като са достъпни, но универсални, те се вписват в почти всяка диета, което прави включването им в ежедневните ви ястия лесно и приятно.