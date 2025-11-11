Любопитно:

Джанлоренцо Бленджини: „Обявиха ме за луд когато поех България“

11 ноември 2025, 00:08 часа 237 прочитания 0 коментара

Треньорът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини и и посрещача на италианския Веро Волей Мартин Атанасов участваха в предаването After Hours – La SuperLega di notte. Те разкриха, че освен на игрището, имат общи идеи и за ново начало на волейбола в България. Треньорът, който е бил и селекционер на Италия и сребърен медалист от Олимпийските игри в Рио през 2016г. разказа, че началото на пътя му в България е било рисково.

Джанлоренцо Бленджини: „Тези момчета станаха герои“

„Мнозина ме сметнаха за луд, когато приех. Но ме привлече идеята да изградя нещо от нулата, а не просто да управлявам готов отбор. Познавах някои от младите волейболисти на България и вярвах в техния потенциал. Посрещането в България (след Световното първенство във Филипините) беше нещо, което не може да се забрави. Да видиш хора по улиците, които плачат от радост… това е по-силно от всеки спортен резултат. Тези момчета станаха герои, защото са трудолюбиви и възпитани – истински хора“.

Бленджини: „Финалите се печелят със спокойствие“

И той наистина успя. След две години начело, резултатът е налице. България беше на 20-тото място, а вече е в топ 10 и носи сребърен медал от Световното първенство във Филипините през 2025г. С този си успех Бленджини успя да спечели на своя страна хиляди българи. Италианецът говори още за тежките мачове и сподели за впечатленията си от българските волейболисти: „Най-големият натиск е в мачовете, когато можеш да загубиш всичко. Тогава трябва да запазиш равновесие и да го предадеш на играчите. След като обърнахме САЩ от 0:2, трябваше да останем хладнокръвни. Финалите не се печелят само с енергия – печелят се със спокойствие!

„Не намерих нито един мързелив играч“

Не намерих нито един мързелив играч – казва той. – Всички искат да се променят, да се подобрят. Работят върху защита, върху спасяванията в трудни ситуации, върху “мръсната работа”. Любо Ганев обича да казва, че истинският финес в играта идва след 30 години, но тези момчета вече искат да знаят кога и как да го прилагат. Именно този дух изгражда бъдещето“, завърши Джанлоренцо Бленджини.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
