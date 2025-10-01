Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 2 октомври 2025 г. Какво ще кажат сънищата?

На 2 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 11-и лунен ден до  16:55 ч. Този ден ще ни дари кратък, но много хармоничен период, в който ще сме способни буквално на всичко. Чувствата и умът най-накрая ще са една вълна. Ще видите път, който преди това е бил скрит от сенки на съмнение и ненужни тревоги, дори и да не е имало причина за тях. Ако отдавна сте мислили за промяна в живота си, сега е моментът да действате. Дори най-плахите и нерешителни хора ще се чувстват способни на повече, защото благоприятната енергия на Луната в тригон със Слънцето ще им даде самочувствие.

Първата стъпка

Първата стъпка към промяната ще бъде не само лесна, но и много приятна, защото околните ще направят всичко възможно, за да ви подкрепят в този труден въпрос. Ще приемете напълно себе си, с всичките си недостатъци, и ще осъзнаете, че те винаги са били вашите силни страни, а не просто безлични несъвършенства.

Сънища и подстригване

Подстригването в този ден ще ви помогне да се отървете от отрицателната енергия. Сънищата, особено тези преди зазоряване, заслужават внимателно разглеждане. В повечето случаи те се сбъдват. Добре е да обърнете особено внимание на събитията на третия ден след съня.

