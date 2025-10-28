Аспект на деня и фаза на Луната на 29 октомври 2025 г. Ден за сбъдване на мечти!

На 29 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 8-и лунен ден до 13,53 ч. През този ден Меркурий навлиза в Стрелец и ще усетите как емоциите ви започват да кипят и преливат, а опитите да контролирате чувствата си многократно ще завършват с неуспех. Разбирате, че е най-добре да не планирате важни разговори, които изискват максимална сдържаност и концентрация, през такъв нестабилен период. Съществува висок риск една небрежно изречена дума или погрешно действие да доведат до голям скандал, свързан със счупени чинии.
Искреност
Аспектът ще представи много перспективи и идеи, но не всички от тях ще се окажат ефективни. Някои ще бъдат толкова далеч от реалността, че прилагането им ще бъде практически невъзможно. Ще бъдете по-откровени в комуникациите си: желанието да говорите истината ще се превърне във вашата движеща сила. Искрените и топли думи ще помогнат да спечелите хората и потенциално ще доведат до взаимноизгодно сътрудничество или подобрени отношения, ако са били обтегнати.
Важно е да се опитате да не се вкопчвате в миналото. 29 октомври 2025 г. е идеален ден за освобождаване от всичко старо и познато, особено ако то ви дърпа надолу от дълго време. Бъдете отворени за промяна и мечтайте по-смело, защото Меркурий в Стрелец обича да изпълнява дори най-смелите ви мечти.
Сънища и подстригване
През този лунен ден е добре да обърнете специално внимание на косата си - погрижете се с маска, подстрижете я. Сънищата в 8-ми лунен ден могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдеще.
