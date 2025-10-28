Аспект на деня и фаза на Луната на 29 октомври 2025 г. Ден за сбъдване на мечти!

На 29 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 8-и лунен ден до 13,53 ч. През този ден Меркурий навлиза в Стрелец и ще усетите как емоциите ви започват да кипят и преливат, а опитите да контролирате чувствата си многократно ще завършват с неуспех. Разбирате, че е най-добре да не планирате важни разговори, които изискват максимална сдържаност и концентрация, през такъв нестабилен период. Съществува висок риск една небрежно изречена дума или погрешно действие да доведат до голям скандал, свързан със счупени чинии.

Новолуние 2025 година

Искреност

Аспектът ще представи много перспективи и идеи, но не всички от тях ще се окажат ефективни. Някои ще бъдат толкова далеч от реалността, че прилагането им ще бъде практически невъзможно. Ще бъдете по-откровени в комуникациите си: желанието да говорите истината ще се превърне във вашата движеща сила. Искрените и топли думи ще помогнат да спечелите хората и потенциално ще доведат до взаимноизгодно сътрудничество или подобрени отношения, ако са били обтегнати.

Голяма изненада в живота на тези зодии през ноември 2025 г.

Важно е да се опитате да не се вкопчвате в миналото. 29 октомври 2025 г. е идеален ден за освобождаване от всичко старо и познато, особено ако то ви дърпа надолу от дълго време. Бъдете отворени за промяна и мечтайте по-смело, защото Меркурий в Стрелец обича да изпълнява дори най-смелите ви мечти.

Сънища и подстригване

През този лунен ден е добре да обърнете специално внимание на косата си - погрижете се с маска, подстрижете я. Сънищата в 8-ми лунен ден могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдеще.

Пълнолуние 2025 година

Снимки: iStock