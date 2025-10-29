Аспект на деня и фаза на Луната на 30 октомври 2025 г. Как да използвате силата на деня

На 30 октомври 2025 г. Луната е нарастваща, 9-и лунен ден до 14:21 ч. Думите ще имат специална лечебна сила днес, така че ако някой се обърне към вас, за да разтовари душата си или да поиска съвет, опитайте се да намерите време за разговор. Повярвайте ми, това ще помогне не само на човека, който търси помощ, но и на вас. Отделете време, за да осъзнаете какво отдавна е загубило своята полезност в живота ви и какво трябва да бъде елиминирано на психическо ниво.

Силата на думите

Не става въпрос за почистване на гардероба ви, а по-скоро за „почистване“ на подсъзнанието ви, което напоследък редовно е претоварено с изобилие от мисли. Не забравяйте, че тъй като думите на 30 октомври 2025 г. имат специална сила, те трябва да се използват за добро. Не се опитвайте да манипулирате другите или да плетете интриги със слухове и клюки. Вероятно в крайна сметка ще бъдете наказани от Меркурий и Плутон за подобно поведение.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за подстригване. Новата прическа ще ви отива много. Сънищата сега може да са тежки и мъчителни, но не трябва да им вярвате. Няма да се сбъднат.

Снимки: iStock