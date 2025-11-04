Аспект на деня и фаза на Луната на 5 ноември 2025 г. Съсредоточете се върху това

На 5 ноември 2025 г. Луната е във фаза Пълнолуние. 15 лунен до 16:48 ч. На този ден Луната напуска ефирния и интелектуален Водолей и навлиза в дълбокия, чувствителен и донякъде размит знак Риби. Това драстично ще промени емоционалния ви пейзаж – ако вчера сте гледали на ситуацията отвън, като обективен наблюдател, днес буквално ще бъдете потопени в океан от подсъзнателни образи, интуиция и колективни преживявания.

Съвет

Сега не е моментът да водите идеологически дебати. Вашите аргументи, независимо колко убедителни са, днес ще бъдат разбити в каменна стена от неразбиране или бюрокрация. Вместо това се съсредоточете върху рутинна работа, която изисква концентрация – писане на доклади, проверка на данни, планиране.

Приемайте забавянията и критиките не като лична обида, а като ценен урок от Сатурн, който ви помага да усъвършенствате идеите си и да ги направите наистина жизнеспособни. Това е ден за вътрешна работа, фини прозрения и старателна работа върху детайлите. Доверете се на мечтите и предчувствията си, но ги филтрирайте през здравия разум.

Голяма изненада в живота на тези зодии през ноември 2025 г.

Сънища и подстригване

Тъй като съществува риск от нараняване с остри предмети, най-добре не се подстригвайте в този ден. Сънищата ще са вещи - символично може да видите отражението на проблема, който трябва да решите. Понякога сънят подсказва как точно да постъпите.

Пълнолуние 2025 година

Снимки: iStock