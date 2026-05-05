Гергьоведен 2026: Традиции, обичаи и забрани

На 6 май православните християни отбелязват Деня на паметта на Свети великомъченик Георги Победоносец. Този празник е известен още като Гергьовден. Свети Георги се смята за закрилник на воините и покровител на всички, които се обръщат към него с молитва за защита и помощ. На този ден вярващите си спомнят за неговите героични дела и се молят за неговото застъпничество пред Господа. У нас отбелязваме Денят на българската армия.

На Гергьоведен имен ден празнуват всички с имената Георги, Гергана и производните им.

Свети Георги Победоносец

Свети Георги Кападокийски е роден през трети век в Кападокия (днешна Турция) в богато и знатно семейство. Той се премества в Палестина, постъпва на военна служба и става командир при езическия император Диоклециан. Когато на Георги е наредено да се разправя с християните, той отказва, раздава цялото си наследство на бедните и заявява християнската си вяра пред Сената. Георги е хвърлен в затвора и измъчван, но се явява ангел и го изцелява. Никакви мъчения не могат да сломат светеца - той остава жив и здрав. Нещо повече, чрез молитвите си той възкресява мъртвите и изцелява затворници в затвора.

Едно от най-известните качества на Свети Георги е легендарната му битката му с голямо чудовище. Според легендата, в град Силен е живял страховит дракон, който е изисквал жертви от жителите му, включително млади мъже. Когато дошъл ред на едно момиче да избере съдбата си, Свети Георги влязъл в битка с чудовището. След ожесточена битка Свети Георги успял да убие дракона и да освободи града от неговата заплаха.

В християнската традиция тази легенда алегорично символизира борбата между доброто и злото, вярата и неверието. Георги се превръща в символ на смелостта, справедливостта и победата на християнството над духовните сили на злото. Култът към него е широко разпространен през Средновековието и той става покровител на много държави, градове и професии, включително на воини и рицари.

Какви са традициите и обичаите на Гергьовден?

На този ден е традиционно да се посещава църква или да се молим у дома, обръщайки се към Свети Георги за благословия и защита, особено за тези, които в момента са на военна служба и са далеч от родните си места.

Празникът на Свети Георги е популярно свързан с овчарството и затова традиционно се е празнувал с обилна трапеза, на която задължителбно се слага ястие от агнешно месо. Една от традициите на този ден е свързана с коленето на агне.

На този ден са се провеждали и церемонии за благословия на посеви и ниви, тъй като Свети Георги е бил смятан за покровител на реколтата и всичко, което расте на земята. Според народното поверие, росата, паднала на 6 май, притежавала лечебни свойства.

Много характерен обичай за този ден е люлеенето с гергьовска люлка, която задължително се връзва на раззеленено дърво. Предците ни са вярвали, че силата на дървото се пренася върху човека докато се люлее на люлката.

Какво не трябва да се прави в деня на Свети Георги Победоносец?

На Гергьоден трябва да се спазват определени забрани. На този ден не се препоръчва да се работи с вълна: плетене, предене или дори държане на вълнени конци в ръцете.

Избягвайте да сресвате косата си, за да избегнете нейното изтъняване и окапване. Опитайте се да не използвате остри предмети.

Въздържайте се от подстригване на косата си. Избягвайте ругатни, проклинания и клюки, тъй като това може да доведе до негативни последици.

Народни поличби за Гергьовден

Ако вали на Гергьовден, може да се очаква добра реколта от зърнени култури, но елдата може да не вирее добре. Да видите роса сутрин означава добра реколта от просо. Ако птиците се събират на ята, това означава по-топло време. Южният вятър означава богата реколта, а северният вятър означава ранни слани през есента.

