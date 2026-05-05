Сиверт Хойем се завръща за голям концерт в София

05 май 2026, 17:35 часа
Снимка: Alarma Punk Jazz
Година и половина след невероятното си солово турне, което благодарение на "Аларма Пънк Джаз" премина и през България, Сиверт Хойем се завръща с цялата си група. Запазете датата 16 септември (сряда), втория учебен деn. Мястото е Голямата зала на клуб "Mixtape 5", а часът на започване на концерта – 21:00.

Сиверт Хoйем е един от най-разпознаваемите норвежки музикални артисти на нашето време, известен както като фронтмен на Madrugada, така и с бляскавата си солова кариера. Европейското му турне през 2026 г. отбелязва както важни етапи в кариерата му, така и нови начала.

След издаването на последните си два албума, "On an Island" (2024) и съвсем новия "Dancing Headlights" (2025), който представи на живо и у нас миналата година, Хойем за пореден път затвърждава мястото си сред най-забележителните гласове в скандинавската музика. Песните му са приветствани по целия свят заради суровата си, меланхолична красота, извикваща необятните северни пейзажи на родината му, а изпълненията му на живо са незабравими.

2026 г. отбелязва и няколко годишнини за Хойем, както в личен, така и в музикален план. Два от соловите му албуми, "Lioness" и "Exiles", навършват съответно десет и двайсет години, а самият Хойем празнува петдесетия си рожден ден. Това турне обаче е честване не толкова на цифрите, колкото на живота, посветен на музиката.

Заедно със своята доверена група Хойем ще преведе публиката през акценти от цялата си кариера: от чисто нов материал до вечни песни като "Prisoner of the Road", "Moon Landing", "Into the Sea" и емблематичната "Majesty" на Madrugada. Всяка вечер от турнето ще бъде неповторима, изпълнена с изненади, редки находки и интимни моменти в разпознаваемия по цял свят стил на Сиверт Хойем.

Билети се продават само в EpayGo https://epaygo.bg/9687991563 и на касите на EasyPay от 4 май. Първата early bird партида от по 25 евро се разпродаде за по-малко от 24 часа. В момента билетите са по 28 евро (до края на май) и ще растат в оставащите до концерта малко повече от четири месеца по следния начин:

30 евро - през юни

35 евро - през юли

40 евро - през август

45 евро - през септември

50 евро - ако има останали в деня на събитието (16 септември)

Яна Баярова Редактор
