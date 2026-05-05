Забраняват захарта за децата до 2 години

Зхаарта отпада от менюто на най-малките деца. Това предвиждат промени в наредбата за здравословното хранене в детските заведения и кухни, предложени от Министерството на здравеопазването. Според проекта към храната и напитките на деца до 2-годишна възраст няма да се допуска добавяне на захар. За по-големите деца се въвежда ограничение - тя да не надвишава 5% от дневния прием. Мярката цели да намали риска от затлъстяване, кариеси и изграждане на небалансирани хранителни навици още в ранна възраст.

Предложенията въвеждат и по-ясни правила за храненето след шестия месец, когато започва захранването. За първи път се описват конкретни насоки за този период, като се дава възможност детските кухни да предлагат менюта според различните етапи на развитие, включително примерни седмични схеми. Още: МЗ изпълни обещание към младите лекари: Създаде портал за специализанти

В примерните менюта е разписано как да изглежда храненето по месеци. За 6-месечни бебета се предлага обяд от около 160 грама зеленчуково пюре, като в отделни дни към него се добавят жълтък или месо. При 7-месечните количеството се увеличава до 170 грама, а менюто се разнообразява с месо, жълтък и риба. За бебетата на 8-9 месеца порцията достига 190 грама, като структурата на менюто остава сходна.

Промените засягат и организацията в детските ясли. Отпада изискването за лабораторни изследвания на кръв и урина при прием на клинично здрави деца. Вместо това здравословното състояние ще се удостоверява от личния лекар.

В проекта са включени още актуализирани изисквания към оборудването и организацията в детските заведения, както и към обучението на персонала, свързано с ранното детско развитие и профилактиката. Още: "Най-после някой ще напипа G-точката на здравеопазването!": Спрягат специалист по вагинално подмладяване за здравен министър?

От здравното министерство посочват, че целта е да се въведат по-съвременни стандарти, съобразени с международните препоръки, и да се създадат условия за изграждане на здравословни навици още от най-ранна възраст.