Войната в Украйна:

Заради пари: Световната №1 в тениса е готова да бойкотира турнирите от Големия шлем

05 май 2026, 17:37 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради пари: Световната №1 в тениса е готова да бойкотира турнирите от Големия шлем

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка заяви, че е готова да бойкотира турнирите от Големия шлем, за да получи по-добро разпределение на наградните фондове, след като голяма група играчи изразиха „дълбоко разочарование“ от парите, които ще бъдат дадени на Ролан Гарос, съобщава АФП.

„Ние правим шоуто – заслужаваме да сме по-добре платени“

„Ние правим шоуто. Без нас няма да има турнири, без нас няма да има забавление, мисля, че заслужаваме да сме по-добре платени“, каза Сабаленка на пресконференция преди турнира в Рим. „В един момент ще трябва да бойкотираме и това е единственото решение, за да защитим правата си. Ако стигнем до бойкот, мисля, че състезателките може да се обединим, защото някои неща на Големия шлем са несправедливи“, каза още състезателката от Беларус.

Арина Сабаленка

През април 2025 основните играчи от АТР и WТА подписаха общо писмо, адресирано но организаторите на четирите турнира от Големия шлем, в което те поискаха по-добро разпределение на приходите, като поискаха за играчите да има 22%.

В понеделник Сабаленка и номер 1 при мъжете Яник Синер съжалиха, че организаторите на Ролан Гарос са вдигнали парите през 2026, но печалбата на играчите ще се увеличи с 15%, което е далеч от исканите от тях 22%.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: По-бърза от Алкарас и Джокович: Невероятната статистика на Сабаленка, която шокира тенис света

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Уимбълдън Australian Open Ролан Гарос US open Голям шлем Арина Сабаленка
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес