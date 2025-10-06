Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 7 октомври 2025 г. Подгответе се за Суперлунието

06 октомври 2025, 12:53 часа 0 коментара
На 7 октомври 2025 г. фазата на Луната е Пълнолуние. То ще се случи в знака на Овена. На този ден ще преживеем първата Суперлуна за годината, поради което влиянието ѝ върху всеки зодиакален знак ще бъде особено остро. Импулсивната, жизнена и противоречива енергия на Овена ще ни даде прилив на сила и самочувствие, но има нюанси: възможно е да станете по-агресивни и по-малко сдържани, което неминуемо ще доведе до поредица от конфликти.

При никакви обстоятелства не бива да се поддавате на емоциите, да провокирате конфликти или активно да участвате в тях. Няма да излезете победители от споровете, но лесно можете да си създадете врагове и да развалите настроението. Освен това е най-добре внимателно да претегляте всяка дума, преди да я изговорите. Прекомерната суровост може да се превърне в развъдник на дълбоко вкоренено негодувание от хора, на които държите. Не започвайте мащабни проекти по време на Суперлуната, дори и да ви се струва, че е най-добрата идея, която някога сте имали. Трябва да действате бавно и методично, като претегляте всички плюсове и минуси.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Отложете посещението при фризьора за друг ден. Сънищата сега могат да ви помогнат да намалите вътрешното напрежение, да се избавите от нещо неприятно.

Пълнолуние на 7 октомври 2025 г. - Прогноза за всички зодии

