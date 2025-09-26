Дева, Риби + още 2 зодии ще бъдат държани на къса каишка в съботния ден

Събота обикновено е най-очакваният ден от седмицата – време за почивка, забавления и време със семейството. Но не и този път за някои зодии. Утре ще имат усещането, че вместо да разполагат с времето си, ще бъдат държани на къса каишка от задълженията си. Денят ще се окаже по-тежък от делничен, изпълнен с ангажименти и отговорности, които няма как да отложат.

Близнаци

За Близнаците денят ще започне с планове за релакс, но още рано сутринта телефонът им ще започне да звъни непрекъснато. Колеги или близки ще изискват помощ за дребни задачи, които уж няма да отнемат много време, но ще се натрупват една след друга.

До обяд ще осъзнаят, че вместо да си почиват, вършат чужди ангажименти. Това ще ги изнерви и ще почувстват, че времето им е откраднато. Въпреки всичко ще трябва да изиграят ролята на "доброто момче", за да не разочароват хората около себе си.

Дева

Девата ще влезе в съботния ден с дълъг списък със задачи у дома. Хладилникът ще трябва да се напълни, дрехите да се изгладят, а семейните проблеми да се решат – всичко наведнъж. Колкото и да ѝ се иска да седне и да си отдъхне, съвестта ѝ няма да ѝ позволи.

Ще има чувството, че я държат на къса каишка дори собствените ѝ мисли за ред и организация. В крайна сметка ще завърши деня изморена, но удовлетворена, че е отметнала толкова много неща.

Стрелец

Стрелецът ще влезе в ролята на "шофьор на смяна" – ще бъде нужен на всички и ще го вдигат за всяко нещо. Ще трябва да кара децата насам-натам, да свърши няколко служебни ангажимента и да помогне на близък с ремонт.

Всяко ново задължение ще идва в най-неподходящия момент, а той ще трябва да се съобрази. Това ще го изкара от равновесие, защото по природа обича свободата и мрази да е вързан. Денят му ще мине в движение, а накрая ще се чувства сякаш е изминал цял маратон.

Риби

Рибите ще бъдат поставени в центъра на семейни или приятелски драми. От тях ще се очаква да изгладят напрежението и да се намесят там, където никой друг не иска. Ще се чувстват задължени да поемат повече отговорност, отколкото им се иска.

Денят им ще премине под знака на чуждите проблеми, които ще ги изтощят емоционално. Ще имат чувството, че са вързани за ситуация, от която няма измъкване. Но точно тяхната мекота и състрадателност ще помогнат да се намери решение.

Тези зодии ще усетят, че съботният им ден е всичко друго, но не и почивен. Задълженията ще ги държат на къса каишка и няма да им оставят много свободно време. Но въпреки натоварването, всеки зодиакален знак ще намери начин да се справи и ще докаже, че дори когато денят не е лек, може да бъде смислен.