България - Чехия: Кога и къде да гледаме 1/2-финала на Световното по волейбол

Националният отбор по волейбол на България достигна до финалната четворка на световно първенство за първи път след 2006 година, когато спечелиха бронзови медали в Япония. "Лъвовете" обърнаха и надвиха САЩ с 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13). Така възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини си осигуриха 1/2-финал със състава на Чехия, който се справи с Иран чрез категоричен успех с 3:1 гейма.

Дата и час за мача България - Чехия на Световното първенство по волейбол във Филипините

България излезе от много трудна група с Германия, Словения и Чили. Впоследствие "трикольорите" не оставиха шансове на Португалия в осминафиналната фаза, като впечатление направи самочувствието на целия отбор. На 1/4-финалите нашите момчета се върнаха от отвъдното, Алекс Николов се прероди, за да ударим американците.

В колко часа започва срещата?

Мачът между националните отбори на България и Чехия от полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже ще се играе в събота, 27 септември, от 9:30 часа българско време, съобщиха от Световната волейболна федерация. Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи мача България - Чехия?

Световното първенство по волейбол във Филипините се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата между България и Чехия от 1/2-финалната фаза, е Max Sport 2, а не е изключено и bTV да го направи, както с 1/4-финала срещу САЩ. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите България - Чехия НА ЖИВО в Actualno.com!

