"Ако не съм аз, с дървената говедарска глава да държа дисциплината, Локо Пловдив нямаше да го има"

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски видимо бе в настроение след минималния успех на "черно-белите" над Левски в двубой от десетия кръг на Първа лига. Бизнесменът говори за пръв път от доста време насам пред журналисти и изръси множество култови фрази. Според властимащия на "Лаута" ако го няма него да държи дисциплината "с дървената говедарска глава", Локомотив нямало да го има. Крушарски не пропусна и да отговори на фенските негодувания срещу личността му.

Крушарски се появи и изръси много бисери

„Ако не ме лъже паметта, точно по този начин преди 10 години се появих в Пловдив. За хубаво или лошо, днес пак съм тук и пак с постижение“, започна Крушарски след победата на Локо Пловдив над Левски. „Аз съм късметлия повече от всички вас взети заедно. Предишните 3 купи ги взех с моя късмет и ината на Бруно. Сега пак набираме скорост. Имаме екип, имаме треньор, имаме човек, който стои твърдо и не подава на провокациите. Каквото искат да правят феновете – днес заминаха 5000 лева. Полицията им плащаме, те ще ги търсят след 5 месеца да видят кой е. Ако спрат тези ексцесии, ще имам още една заплата да давам за футбола. Това боли най-много. Че пишат „Крушарски вън, Крушарски вътре“… Боже мой, Боже мой, на тях толкова им стига акъла да напишат, не могат повече“, смята той.

„Когато нашите вирнат носа, те го правят често, винаги падаме от по-слабите от нас. За ЦСКА 1948 казах на треньора нещо, не ме послуша. Преди два дни имах тежък разговор, после една вечеря и ето – резултатът дойде. Треньорът е уникален, само ние сме много зле. Ние не можем да си ценим кадрите. Само преди 6 месеца какво викаха тези хора? Ако не съм аз, с дървената говедарска глава да държа дисциплината, Локомотив да го няма. Нека някой да извади пари, но го няма. Къде е той? Скрил се е в дупката, рови и бута. Такива мишки има много“, завърши собственикът на Локомотив.

