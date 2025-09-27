Крушарски защити Георги Иванов и отсече: В Локо Пловдив няма залози, по-чисто е от църквата

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред журналисти след минималната победа на "смърфовете" над Левски в двубой от десетия кръг на Първа лига. Тъй като не беше давал медийни изявления от доста време, бизнесменът засегна и други теми, сред които скандалът със залагането на мачове от страна на част от българските футболисти и критиките срещу президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Според Крушарски родният футбол ще се оправи с работа и намеса на държавата.

Крушарски пак е тук и шоуто е гарантирано!

„Аз в Локомотив мога да ви кажа, че тук от 7-8 години е по-чисто от църквата. Тук няма залози, няма нищо. Ако някой го хвана… Залозите – това са си от край време. Политика на държавата. Който го хванат – да си носи отговорността, да си отиде в панделата, да си изкара почивката добре. Мога да кажа едно нещо. Има един тъй наречен „спортен адвокат“. Този човек няма диплома за адвокат, а той постоянно рови като коч у стадо овци. Този човек какво е извадил, какво е направил за футбола? Той е прибрал пари от футбола. Аз лично съм плащал на неговия адвокат, защото той не може да се явява. Явяваше се негов адвокат, който сега е адвокат. Той му правеше юридическите истории. Той седнал да оправя българския футбол… Боже мой, Боже мой, той не се е събличал по физическо“, избухна Крушарски, визирайки вероятно Георги Градев, който си навлече гнева и на Георги Иванов.

„В България, докато не спрем да се плюем един друг, докато не си ударим по един шамар… Ето сега ние с Левски – какъв е проблемът? Бихме ги, пак си оставаме приятели. Всичко е въпрос на политика. Гонзо тръгна твърдо – „Гонзо вън“. Гонзо бил такъв, Гонзо бил онакъв. Когато ние не се погледнем какви сме, тогава другите. Българският футбол ще се оправи след 5 години, когато младите момчета тръгнат да влизат в мъжкия футбол. В нашата школа за 10 години съм извадил 6 човека. Сега има 4 в мъжкия футбол. Българският футбол ще се оправи с работа, работа и намеса на държавата. Без намеса на държавата няма как да стане“, каза още собственикът на Локо Пловдив.

