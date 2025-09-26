Треньорът, който излъга Веласкес: Загубата срещу ЦСКА 1948 показа как трябва да подходим срещу Левски

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич даде своето мнение след успеха на "смърфовете" над Левски в двубой от десетия кръг на Първа лига. Специалистът посочи дисциплината, агресията през целия мач и гола при контраатака като ключовете за победата над столичния гранд. Според наставника загубата от ЦСКА 1948 в миналия кръг е показала на възпитаниците му как трябва да подходят за срещата със "сините".

Косич посочи ключовете за победата на Локо Пловдив над Левски

"Силен мач срещу силен противник. Искахме да спечелим днес и благодарение на Господ и на енергията на феновете го направихме. Ключът бе, че отбелязахме гол, бяхме дисциплинирани, агресивни през целия мач. Успяхме да нараним съперника на контраатака. Здрава работа от моите футболисти", заяви Косич след победата на Локо Пловдив над Левски.

"Миналата седмица беше тежко срещу ЦСКА 1948. Не заслужавахме толкова тежка загуба, но може би това бе урок за нас как трябва да подходим срещу Левски. Наистина много съм горд от момчета. Няма магия в Локомотив. Всички опитват най-доброто за клуба и искаме да се подкрепяме", допълни той.

Преди старши треньора говори и защитникът на "черно-белите" Мартин Русков: "Напълно заслужена победа. Целият отбор беше фокусиран , дадохме всичко от себе си и изпълнихме задачите, които треньорът ни беше дал. Бяхме ги разучили добре. Бяхме подготвени и мисля, че се справихме що-годе добре. Ние бяхме длъжници на феновете и трябваше да се реваншираме. Смятам, че го направихме по най-добрия начин", каза той, след като Локомотив Пловдив загуби с 0:4 от ЦСКА 1948 в предния мач.

