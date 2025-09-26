Най-важните новини за деня: 26 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 септември 2025 г.

"АЗ ПРЕЗИДЕНТ НЯМАМ, ИМАМ ПАРТИЕН ЛИДЕР": БОРИСОВ ОБВИНИ РАДЕВ В ЛОШО ВЪЗПИТАНИЕ (ВИДЕО)

"Аз президет нямам, имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с думите на президента по негов адрес, че е ортак на Пеевски и по отношение на останалите участници в управлението, че са шутове и обслужващ персонал на лидера на "ДПС - Ново начало". Според него един държавен глава не може да говори така, ако е държавен глава.

РАДЕВ: АЗ КАКВО СЪМ ВИНОВЕН, ЧЕ ГОСПОДИН БОРИСОВ НЕ Е ПРЕМИЕР? (ВИДЕО)

"Кажете ми - аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически?". С тези думи президентът Румен Радев продължи полемиката с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано отговори на думите на държавния глава с обвинението, че президентът има лошо възпитание и че за него е партиен лидер. Припомняме, че вчера президентът каза, че Борисов като мандатоносител е ортак на Пеевски, а остналите управляващи шутове и обслужващ персонал.

СЕДМИЦАТА СЕ ОКАЗА ПОЧИВНА ЗА ДЕПУТАТИТЕ, ТРЕТИ ДЕН НЯМА КВОРУМ В ПАРЛАМЕНТА

За трети пореден ден Народното събрание не успя да проведе заседание. Днес (26 септември) в пленарната зала се събраха едва 111 от общо 240 депутати – далеч под изискваните 121 за кворум. Така цялата работна седмица на парламента, която обхваща сряда, четвъртък и петък, се оказа изцяло пропиляна.

СЪДЪТ ПАК НЕ ДАДЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ДА СПРЕ ДЕЛОТО СРЕЩУ ПОРТНИХ ЗА ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО

Варненският окръжен съд (ВОС) е отхвърлил намерението на прокуратурата да прекрати наказателното производство срещу бившия кмет на морската ни столица Иван Портних. Става въпрос за замърсяването на Варненското езеро заради спукана отходна тръба. По случая има данни, че при строежа на тръбата тя не е вкопана в дъното на езерото (от съдебното решение сега пак се вижда, че е трябвало да е вкопана най-малко на 3 метра) и това е причинило авария (ударена е от котва на кораба "Максал Реиз", който претърпял авария). Появи се дори информация, че държава е знаела – Още: Повдигнаха обвинение на Иван Портних за замърсяването във Варненското езеро

"ТАКИ ПОЛУЧАВА ДВЕ ЗОНИ, ВЪЛКА - ЕДНА": БОРИС БОНЕВ ЗА ТЪРГА ЗА БОКЛУКА НА СОФИЯ

Сериозни разминавания в обществената поръчка за сметосъбиране и чистота в София разкри лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. В публикация във Facebook той съобщи, че отворените ценови оферти на фирмите надвишават прогнозната стойност с поне половин милиард лева. В търга бяха отворени ценовите оферти за шест от седемте зони на столицата. За Зона 3 – Подуяне, Слатина и Изгрев – нито един кандидат не е преминал техническата оценка.

КАК КРАДАТ ОТ ЗДРАВЕТО НИ И КАК ПРЕДИ ПЕЕВСКИ БЕШЕ ДОГАН: ГОВОРИ Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ (ВИДЕО)

Навремето ролята на Делян Пеевски изпълняваше Ахмед Доган. Това каза в предаването Студио Actualno д-р Стойчо Кацаров, депутат в две народни събрания, министър на здравеопазването в две служебни правителства, заместник-министър на здравеопазването в кабинета на Иван Костов и създател на Центъра за защита правата в здравеопазването. Той отговори на въпроса докато се е занимавал активно с политика, срещал ли е досега такова явление като “феномена“ Делян Пеевски с главно “Д“: “Тогава тази роля се изпълняваше от Ахмед Доган. Обаче мисля, че когато говорим по тия теми пропускаме нещо важно. Хората, за чиито имена става дума – Борисов, Пеевски и прочие, те са продукт на лошо работеща система.

МЕЖДУНАРОДНА МИСИЯ ВИДЯ ДЪРЖАВНО БЕЗДЕЙСТВИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖУРНАЛИСТИ И НАРУШЕНИЯ ПО КАЗУСА С ДИРЕКТОРА НА БНТ

В България нивото на защита на журналистите е "катастрофално". Това отчете Рикардо Гутиереш - генерален секретар на Европейската федерация на журналистите. Той е част от тридневна международна мисия за свободата на медиите в България, организирана от Платформата за безопасност на журналистите (Safety of Journalists Platform) към Съвета на Европа и Механизма за бързо реагиране в областта на свободата на медиите (Media Freedom Rapid Response).

СЕМ СЕЗИРА НАП ЗАРАДИ "ЕРГЕНЪТ: ЛЮБОВ В РАЯ": ХАЗАРТ, РАСИЗЪМ И СЕКСУАЛНИ НАМЕЦИ

Съветът за електронни медии (СЕМ) е сезирал Националната агенция за приходите (НАП) заради предаването по bTV "Ергенът: Любов в рая". Това стана ясно по време на заседанието на Регулатора на 25 септември, на което бяха оповестени данните от фокусираното наблюдение на въпросното предаване. След наблюдението става ясно, че СЕМ е открил нарушения на Закона за радиото и телевизията.

КРАЙ С РУСКИЯ ГАЗ: ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ - ОТ ШАНСОВЕ ЗА ПЕЧАЛБА ДО СЪД И ЗАГУБИ

Ще се спират поетапнно различни договори за доставка на руски газ, основно през "Турски поток". На първо място ще са по-краткосрочните договори. В краткосрочен план България може би ще стане напълно независима от руски газ. На хартия и сега не купуваме руски газ, но в енергийните среди се знае, че купуваме руски газ през суапови сделки с гръцки търговци с дългосрочни договори с "Газпром", но тези договори изтичат догодина. Това обясни енергийният експерт на Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

5% ОТ БВП ЗА ОТБРАНА: МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА ЗА БЪЛГАРИЯ?

България ще изготви национален план за изпълнение на решението на срещата на върха на НАТО в Хага, според което съюзниците трябва да увеличат военните си разходи до 5% от БВП. Това става ясно от отговора на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос на депутата от "Продължаваме промяната – Демократична България" Ивайло Мирчев.

НЕ ЕДНА, А ТРИ СТЕНИ ЩЕ ПАЗЯТ ЕВРОПА: ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ (ВИДЕО)

Европейският съюз ще изгради тристранна система за защита на източния си фланг от Русия. Тази система се състои от три „стени“ – морска, безпилотна и сухопътна. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на европейския комисар по отбраната Андриус Кубилиус по време на пресконференция. Според Кубилиус, цялостният подход за защита на източните страни на ЕС от руски провокации обхваща три области:

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РУСИЯ: СПРЕТЕ С ВЪЗДУШНИТЕ ПРОВОКАЦИИ, ИНАЧЕ ЩЕ СВАЛЯМЕ САМОЛЕТИ И ДРОНОВЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европейски дипломати масово са използвали дипломатически канали за комуникация и са предупредили Русия да спре да нарушава въздушното пространство на страните-членки на НАТО с военни самолети – в противен случай ще се стигне до сваляне на руски военни самолети. Това съобщава Bloomberg – американската информационна агенция се позовава на свои източници. Предупреждения са били отправени от Германия, Франция и Великобритания, като инициативата е тръгнала заради случая с Естония, при който три руски изтребителя МиГ-31, които се използват за изстрелване на свръхзвуковите ракети "Кинжал", останаха поне 12 минути в естонско въздушно пространство – Още: Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония

ЕФЕКТЪТ НА ВОЙНАТА ВЪРХУ ЧЕРНО МОРЕ: РАЗКАЗВА СОФИЯ САДОГУРСКА ОТ УКРАИНСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

От взрива на ВЕЦ "Каховка" до петролните разливи - войната в Украйна тласна Черно море до ръба на екологична катастрофа. Морските екосистеми са застрашени, а в северната част на морето редица райони са недостъпни поради продължаващите сражения и заради руската окупация. Какво въздействие оказват военните сблъсъци върху флората и фауната, разказва ни София Садогурска - морски биолог в Института по ботаника към Националната академия на науките в Киев, която работи и за екологичната неправителствена организация Eco Action.

НОВИ ДОКУМЕНТИ РАЗКРИВАТ: ПУТИН ВЕЧЕ ПОМАГА НА СИ ДЗИНПИН ЗА ИНВАЗИЯ В ТАЙВАН

Русия се е съгласила да оборудва с оръжия и да обучи китайски въздушнодесантен батальон, както и да сподели опита си в десанта на бронирани превозни средства, което според анализатори може да увеличи способността на Китай да превземе Тайван. Изводът е направен на база на нови (хакнати) документи, които показват задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пекин. Споразуменията позволяват на китайците да получат достъп до обучение и технологии в една от малкото области, в които руските възможности все още надвишават тези на китайската армия.

ЩЕ ЯДОСА ЛИ ТРЪМП? НАЙ-БОГАТИЯТ ЧОВЕК В ИНДИЯ КУПУВА РУСКИ ПЕТРОЛ ЗА ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ

Когато министърът на финансите на САЩ Скот Бесент излезе в ефир миналия месец и обяви, че "някои от най-богатите семейства в Индия" печелят от войната в Украйна, той не спомена имена. Но тук нямаше почти никакво съмнение за кого намеква: милиардера Мукеш Амбани.