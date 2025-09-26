Веласкес: Не гадая на кристална топка, но сигурно ще загубим поне още веднъж. Заслужавахме най-малко хикс

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след загубата на "сините" от Локомотив Пловдив в двубой от десетия кръг на Първа лига. Специалистът смята, че тимът му е заслужавал поне равенство от срещата, която анализира много подробно. На въпрос как ще се отрази поражението, испанецът отговори, че не гадае на кристална топка, но предположи, че вероятно столичният гранд ще допусне още загуби до края на сезона.

Веласкес: Ще се поучим от грешките си

"На първо място искам да кажа, че се изправихме срещу силен отбор, който стартира силно. С изключение на мача срещу ЦСКА 1948 играха много добре. За мен резултатът не отразява това, което показахме на терена. Заслужавахме поне равен, или победа. Първото полувреме не седяхме добре и в двете фази", заяви Веласкес след поражението на Левски от Локо Пловдив.

"В атака не усвоявахме правилно пространствата за числено преимущество. Правихме и много неточности. В защита също не се представихме добре. Отстъпихме и в борбата за втора топка. Въпреки всички имахме възможност и заслужавахме да вкараме. Една наша грешка ни коства резултата. През втората част седяхме добре. По-смислено седяхме. По-добре разбирахме пространствата между линиите. Имахме достатъчно възможности, за да се върнем в мача. Нормално, на контраатака и те създадоха положения. В резюме – заслужавахме поне равен. Поздравявам противника. Ще се поучим от грешките", обеща той.

"Не знам как ще се отрази загубата. Трябва да гадая на кристална топка. Играем мач за мач. До май има време. Вероятно ще загубим и друг мач. Ще направим всичко възможно да не се случва, но всички отбори ще правят равни и ще губят. Във всеки мач обаче ще излизаме за победа. Когато губиш, поздравяваш съперника", отбеляза той.

"Независимо че ни боли от загубата, трябва да останем в баланс и да анализираме трезво мача. За 10 месеца може да се случи всичко. Винаги честно и скромно. Ако не даваме постоянно 100%, както се получи днес с минималното отпускане, ни коства много", завърши треньорът на Левски.

