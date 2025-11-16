Този понеделник ще може да имате всичко, което искате, но само ако направите първата крачка към него. За тази цел единствено мързелът може да ви провали и в това може сериозно да загубите. Друг от знаците е добре да започне да пести енергията си за големите дела, които го очакват. Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 17 ноември 2025 г.

Новолуние на 20 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Дневен хороскоп за Овен

Този понеделник, ако не започнете веднага да преследвате това, което искате, просто ще спрете да го искате. Само трудната първата крачка ще е трудна и после няма да има какво да ви спре.

Дневен хороскоп за Телец

Да искаш не е лошо, но самото желание, без да правиш нищо, за да го изпълниш, не е особено полезно. Направете първата стъпка и след това зависи от вас.

Дневен хороскоп за Близнаци

Днес трябва да се посвети предимно на сън, хранене и други прости, лесни и надеждни начини за съхранение на енергия. Ще ви е необходима много от нея много скоро, така че я натрупвайте, докато можете.

Дневен хороскоп за Рак

Очаква ви благоприятен ден. Въпреки че може да не го разберете веднага - имате отговорната мисия да обясните това на другите, без да ги оставяте да изпаднат в състояние на лека депресия.

Дневен хороскоп за Лъв

Ако все още не се чувствате като Цар на природата, Господарят на Вселената и т.н., това скоро ще премине. Днес сте изложени на риск от мегаломания - опитайте се да се справите с нея без значителни загуби.

Дневен хороскоп за Дева

Днес не бива да променяте нищо - цената, която ще трябва да платите за промяна, ще бъде много по-голяма от нуждата от нея. Опитайте се да потиснете всички нерационални хрумвания днес.

Дневен хороскоп за Везни

Никой освен вас не може да отговори на въпроса, който ви измъчва. Нещо повече, колкото повече отлагате търсенето на отговор, толкова повече време ще ви отнеме. Защо не започнете сега?

Дневен хороскоп за Скорпион

Този понеделник нищо не може да ви спре. Ще бъдете като вихрушка, едва осъзнаваща накъде се насочва, но невероятно мощна. Нека от пътя ви изчезнат само ненужните неща.

Дневен хороскоп за Стрелец

Днес ще бъдете като порцеланова ваза - нежни, грациозни и много крехки. Избягвайте всякакви ситуации, които биха могли да доведат до конфликт, в който да загубите психическото си равновесие.

Дневен хороскоп за Козирог

Тези с темперамент на айсберг ще се чувстват най-добре днес. Не се вълнувайте твърде много. Опитайте се да обръщате по-малко внимание на думите и действията на другите.

Дневен хороскоп за Водолей

Днес ще имате достатъчно разнообразни, но също толкова прекрасни възможности да избегнете изкушенията, като потърсите нови. Възползвайте се от това, което имате, преди някой друг да е хвърлил око на него.

Дневен хороскоп за Риби

Този понеделник не разпилявайте парите и енергията си. Опитайте се да не започвате нищо, което не можете да завършите днес. Вечерта си осигурете разговор с приятел.

Снимки: iStock