Цената на петрола се задържа около двуседмичен връх, чакайки новини от Украйна и САЩ

Цените на петрола се колебаят около двуседмичен връх в началото на седмицата, докато инвеститорите очакват вероятно понижение на лихвения процент от Федералния резерв на САЩ, за да се стимулира икономическият растеж и търсенето. Същевременно те наблюдават геополитическия риск, който заплашва доставките от Русия и Венецуела. И референтният за Европа сорт "Брент", и американският West Texas Intermediate (WTI) затвориха търговията в петък на най-високите си нива от 18 ноември. В понеделник, 8 декември, стойностите се запазват.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип "Брент" се повишиха с 9 цента, или 0,14% - до 63,84 долара за барел в началото на азиатската търговия.

Суровият петрол тип WTI се търгуваше на цена 60,16 долара, което е повишение с 8 цента, или 0,13%.

Чака се понижение на лихвите в САЩ

Пазарите оценяват на 84% вероятността за понижение на лихвения процент с четвърт процентен пункт на заседанието на Федералния резерв във вторник и сряда, показват данни на LSEG. Коментарите на членовете на управителния съвет на Фед обаче сочат, че заседанието вероятно ще бъде едно от най-разделящите от години, което засилва фокуса на инвеститорите върху политиката на централната банка и вътрешната ѝ динамика.

Мирните преговори за Украйна

В Европа напредъкът в мирните преговори в Украйна остава бавен - споровете относно гаранциите за сигурност за Киев и статута на окупираната от Русия територия все още не са решени, а това е фактор за пазарите. Американските и руските официални лица също имат различни мнения относно мирното предложение, представено от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

"Различните възможни резултати от последната инициатива на Тръмп за прекратяване на войната биха могли да доведат до колебания в доставките на петрол от над 2 милиона барела на ден", заявиха анализатори от ANZ в бележка до клиентите си, цитирана от Reuters.

Снимка: iStock

Анализаторът от Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар заяви, че примирието е основният риск за понижение на цените на петрола, докато трайните щети по руската петролна инфраструктура са значителен риск за повишение. „Смятаме, че опасенията от свръхпредлагане в крайна сметка ще се оправдаят, особено след като руският петрол и рафинираните продукти заобикалят съществуващите санкции, което ще доведе до постепенно повишение на фючърсите до 60 долара за барел през 2026 г.“, посочва той.

Идеите на Г-7 и ЕС за руския петрол също са фактор

Междувременно страните от Г-7 и Европейският съюз водят преговори за замяна на ценовия таван върху руския износ на петрол с пълна забрана на износа по море, съобщиха за Reuters запознати с въпроса източници, което вероятно ще ограничи още повече доставките от втория по големина производител на петрол в света: Идея: Г-7 и ЕС обмислят пълна забрана за морския износ на руски петрол.

САЩ и натискът върху Венецуела

САЩ също засилиха натиска върху Венецуела – член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) – включително с удари срещу кораби, за които твърдят, че са се опитвали да превозват наркотици от южноамериканската страна. Налице са и разговори за военни действия на САЩ във Венецуела за сваляне на диктатора Николас Мадуро.

Като се погледне към други части на света, независимите рафинерии в Китай са увеличили покупките на санкциониран ирански петрол от наземни резервоари, използвайки новоиздадени квоти за внос, съобщават търговски източници и анализатори. Това облекчава излишъка на доставки.

