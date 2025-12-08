Какъв е оптималния пробег за покупка на употребяван автомобил

Войната в Украйна:

08 декември 2025, 10:40 часа 417 прочитания 0 коментара
Огромното мнозинство от сделките за покупка на автомобили у нас са на пазара втора ръка. И основният фактор в този случай е пробегът на превозното средство. Много потребители не знаят точно колко трябва да струва една кола, за да не бъде смятана за рискова покупка. Това е голям проблем, защото шофьорите често попадат в капана на превъртени километражи или просто на измамници, които те убеждават, че колата е добре поддържана, а после тя се разпада в движение.

Затова е добре да се вслушвате в мнението на опитни и най-вече надеждни търговци, които могат да дадат полезни съвети относно избора на употребяван автомобил. Основният, разбира се, е свързан с техния пробег – ако видите сравнително нова кола на 3-4 години, която има пробег от 150 000-200 000 км, просто бягайте от нея. Тя е работила като такси или в компания за доставки, където натоварванията са огромни.

Експерти посочват, че средният пробег на един автомобил е около 15 000-20 000 км на година. Следователно тригодишна кола трябва да е изминала около 60 000 км при оптимални условия. По-голям пробег означава, че превозното средство е трябвало да се справя с повишено натоварване върху двигателя, окачването и трансмисията. Така че, купувайки такъв автомобил, почти сигурно ще получите куп скрити проблеми и намалени ресурси.

Също така трябва да се внимава с коли с подозрително нисък пробег. Всеки трети автомобил на пазара втора ръка е с манипулиран километраж. Затова трябва да обърнете внимание на детайлите, а именно състоянието на волана, седалките, педалите, коланите. Ако имат признаци на значително износване, а на километражът има малки числа, най-вероятно се сблъсквате с измама.

Също така, изкупуването препоръчва внимателно проверка на автомобила чрез отворени услуги по VIN код, за да се получи подробна информация за пробега, предишните собственици и участието в инциденти.

Според специалисти е най-добре да се вземе автомобил с пробег малко над 100 000 км, когато предишният собственик вече е изпълнил редица задължителни регулаторни процедури за своя сметка. Автомобили с показание на километража от 200 000 км трябва да се избират внимателно и да се провери обслужването им през годините.

 

 

