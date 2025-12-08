Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО)

Русия, която години наред поддържаше на място режима на сирийския диктатор Башар Асад заедно със съюзника си Иран, е опитала да спре бунтовниците преди една година с празни думи, зад които не е стояло нищо. Това твърди сирийският президент Ахмед Ал-Шараа, който взе властта в Дамаск, след като коалицията сили, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам", тръгна от Северозападна Сирия и стигна светкавично до столицата, за да свали Асад.

Това се случи точно на 8 декември 2024 г. Останалото е история - президентът тогава избяга в Москва и все още се укрива там, а Русия изнесе голяма част от военното си присъствие в близкоизточната страна. При Асад руснаците имаха 6 военни бази, но бързо впрегнаха военната техника и я изнесоха през най-важните от тях - военноморската в Тартус и военновъздушната "Хмеймим".

Към момента Москва още води преговори за базите си в Сирия, но засега те не водят до никакъв напредък - Ал-Шараа обвинява руснаците, че са участвали във война срещу сирийския народ, което води до задънена улица от гледна точка на Кремъл: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците".

Руската заплаха, зад която не стои нищо

Syrian President Ahmad al-Sharaa:



When we took control of the western countryside of Aleppo, the Russians sent a message:



“Stop at this limit, take what you have taken, and do not continue further, otherwise the situation will be escalated.”



I understood that the regime had… pic.twitter.com/05KKMdUkmK — Clash Report (@clashreport) December 8, 2025

На годишнината от бунта Ал-Шараа си припомни какво се е случило миналия декември. "Когато поехме контрола над западната провинция Алепо, руснаците изпратиха съобщение: „Спрете на тази граница, приберете това, което сте взели, и не продължавайте по-нататък, в противен случай ситуацията ще се влоши". Разбрах, че режимът е паднал, затова не отговорих - и продължихме операцията. И слава на Бога, това беше добър избор", твърди той, акцентирайки върху блъфа на Москва.

Сирийският президент посети на годишнината от свалянето на Асад джамията "Умаяд" в Дамаск, облечен в същите дрехи, които носеше в т.нар. Ден на освобождението тогава. "Сирийци, подчинявайте ми се, докато аз се подчинявам на Бога сред вас. Кълна се в Бога, колкото и големи да са предизвикателствата, никой няма да ни попречи. Заедно ще се справим с всички трудности, ако Бог позволи", каза той, цитиран от протурската платформа Clash Report.

Syrian President Ahmad al-Sharaa visited the Umayyad Mosque in Damascus today, wearing the same clothes he wore on Liberation Day one year ago today.



“Syrians, obey me as long as I obey God among you.



By God, no matter how great the challenges, no one will stand in our way.… pic.twitter.com/nC8LnIFHC7 — Clash Report (@clashreport) December 8, 2025

