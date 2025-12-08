Спорт:

Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО)

08 декември 2025, 10:30 часа 170 прочитания 0 коментара
Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО)

Русия, която години наред поддържаше на място режима на сирийския диктатор Башар Асад заедно със съюзника си Иран, е опитала да спре бунтовниците преди една година с празни думи, зад които не е стояло нищо. Това твърди сирийският президент Ахмед Ал-Шараа, който взе властта в Дамаск, след като коалицията сили, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам", тръгна от Северозападна Сирия и стигна светкавично до столицата, за да свали Асад.

Още: Турската армия нахлу в Сирия, заплаши с военна операция подкрепяните от САЩ кюрдски сили (ВИДЕО)

Това се случи точно на 8 декември 2024 г. Останалото е история - президентът тогава избяга в Москва и все още се укрива там, а Русия изнесе голяма част от военното си присъствие в близкоизточната страна. При Асад руснаците имаха 6 военни бази, но бързо впрегнаха военната техника и я изнесоха през най-важните от тях - военноморската в Тартус и военновъздушната "Хмеймим".

Към момента Москва още води преговори за базите си в Сирия, но засега те не водят до никакъв напредък - Ал-Шараа обвинява руснаците, че са участвали във война срещу сирийския народ, което води до задънена улица от гледна точка на Кремъл: Няма сделка: Путин не може да си върне военните бази в Сирия, защото е участвал "в трагедията на сирийците".

Сирийският президент настоява също така Башар Асад да бъде предаден на новата власт в Дамаск: Ал-Шараа: Русия участваше във войната срещу сирийците, искаме да екстрадират Асад (ВИДЕО).

Руската заплаха, зад която не стои нищо

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На годишнината от бунта Ал-Шараа си припомни какво се е случило миналия декември. "Когато поехме контрола над западната провинция Алепо, руснаците изпратиха съобщение: „Спрете на тази граница, приберете това, което сте взели, и не продължавайте по-нататък, в противен случай ситуацията ще се влоши". Разбрах, че режимът е паднал, затова не отговорих - и продължихме операцията. И слава на Бога, това беше добър избор", твърди той, акцентирайки върху блъфа на Москва.

Сирийският президент посети на годишнината от свалянето на Асад джамията "Умаяд" в Дамаск, облечен в същите дрехи, които носеше в т.нар. Ден на освобождението тогава. "Сирийци, подчинявайте ми се, докато аз се подчинявам на Бога сред вас. Кълна се в Бога, колкото и големи да са предизвикателствата, никой няма да ни попречи. Заедно ще се справим с всички трудности, ако Бог позволи", каза той, цитиран от протурската платформа Clash Report.

Още: От Москва се води нова битка за Сирия: Съюзници на Асад готвят отмъщение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Сирия Владимир Путин Башар Асад война Сирия Ахмед ал Шараа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес