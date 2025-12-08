Вот на недоверие срещу правителството и в Румъния

Вотът на недоверие срещу правителството на Илие Болоян в Румъния, озаглавен „Румъния не се продава - без прогресисти в правителството“, ще бъде внесен в парламента в понеделник, а в следващия понеделник, 15 декември, ще бъде обсъден и гласуван, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Вотът на недоверие е своеобразен подарък за рождения ден на председателя на Камарата на депутатите в Румъния и лидер на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну.

Квесторът на Сената Нинел Пея (ПАСЕ - Румъния Първа) внесе предложението в Сената и Камарата на депутатите и призова парламентаристите от Социалдемократическата партия да подкрепят тази инициатива, „за да се отърват от прогресистите“.

Мотивите за вота

Парламентарната група ПАСЕ - Румъния на първо място инициира вота, критикувайки правителството на Болоня за „демонстрирането на неспособността му да управлява финансите, здравеопазването, образованието, социалната закрила, правосъдието и публичната администрация - всички жизненоважни области, които определят живота на един свободен и достоен народ“.

Вот на недоверие в България

Инициативата на румънската опозиция съвпада и с тази на българската в лицето на ПП-ДБ, които в петък внесоха заедно с МЕЧ и АПС вот на недоверие срещу българското правителство. Темата на вота на недоверие у нас е свързана с икономическата политика на правителството. "Икономиката, глупако": ПП-ДБ внесоха вот на недоверие (ВИДЕО)