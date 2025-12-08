Любопитно:

Директор в БФС за скандала с Асен Митков: Срамно, унизително и няма нищо общо с истинските фенове!

Техническият директор на Българския футболен съюз (БФС) Кирил Котев изрази пред БТА огромното си възмущение от клип, разпространяван в социалните мрежи, на който неизвестни лица горят снимка и отправят нецензурни реплики по адрес на халфа на Левски и капитан на младежкия национален отбор Асен Митков.

„Абсолютно не приемам подобно грозно отношение към професионален футболист и национален състезател! То е срамно и унизително и няма нищо общо с истинските футболни фенове, без значение на кой отбор симпатизират. За мен такова поведение е напълно недопустимо и няма място както на трибуните, така и в българското общество като цяло”, категоричен бе Кирил Котев.

Видеото беше разпространено снощи, почти веднага след победата на „сините“ с 3:1 над Спартак (Варна) в 19-ия кръг на Първа лига. Редица футболисти, а днес и клубът му Левски излезе с официална, осъдителна позиция по случая.

Митков е от Пловдив, започнал е пътя си във футбола в местния Ботев, но още като юноша се мести в школата на Левски и се смята за продукт на клуба. Роден през 2005-а година, той е един от играчите, които са влезли директно от школата в мъжкия тим.

