Кметовете на "Люлин" и "Младост": Барбутов не е жертва, а част от по-голяма схема

Кметовете на район "Люлин" и "Младост" - Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, както и общинските съветници Димитър Шалъфов и Драгомир Иванов, публикуваха остро отворено писмо по повод публичните изявления на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов, обвинен за участие в организирана престъпна група и корупция. В позицията си те заявяват, че няма да позволят подмяна на истината и опити за пренаписване на фактите.

"Подмяна на истината" и "политически разкази"

Авторите на писмото критикуват остро опитите случаят "Барбутов" да бъде представен като резултат от натиск и политически заговори. Според тях това е пореден пример за опит да се отклони вниманието от същността на проблема. Още: Пуснаха от карцера бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов

Те припомнят хронологията на обещанията за почтеност, дадени от ръководството на "Продължаваме промяната" през последните години – от договори за почтеност и заявена нулева толерантност към корупцията до уверения за прозрачност в институциите. Тези обещания, според кметовете и съветниците, рязко контрастират с исканията през 2025 г. за "6% от обществените поръчки за партийната каса".

В писмото остро се критикува съпредседателят на ПП Кирил Петков, който според авторите е използвал формалното поемане на отговорност, за да прехвърли вината на районните кметове, вместо да понесе политическите последици. Те подчертават, че днес той демонстрира стремеж да се върне на политическата сцена, въпреки че част от ръководството на партията е трябвало да се оттегли.

Според тях "антикорупционерите се оказаха корупционери", а хора, предали каузата, не бива да говорят от позицията на морален авторитет.

"Хвърлен под рейса" – но от кого?

Авторите посочват, че разбират усещането на Никола Барбутов, че е "хвърлен под рейса", и че именно хората, замесени в опитите за пълнене на партийната каса, днес се представят като носители на морал. Още: След одити: Столична община не е открила незаконни действия на обвинения зам.-кмет Никола Барбутов

Те подчертават, че не са приемливи твърденията за "скалъпени доказателства" и "притиснати свидетели", след като цялата страна е чула записите, в които се правят опити за корумпиране на двама районни кметове.

Според авторите на писмото истината става все по-ясна – хора се използват от малка група политици, чиято цел е контрол и разпределяне на "порции". Те заявяват, че категорично отказват да бъдат част от подобни схеми и че именно затова са сезирали институциите.

В писмото се посочва, че след напускането на Александър Русанов, председател на Контролния съвет на ПП, става ясно, че решенията в партията се взимат от "няколко човека" и се спускат надолу за изпълнение.

Авторите акцентират, че България трябва категорично да се противопостави на корупцията на местно ниво, която според тях се подхранва не от "икономически мнозинства", а от партийните структури, използващи властта за финансиране на партийни каси. Още: Кметът на "Люлин" заговори с имена и размер на подкуп в корупционния скандал в София

Те предупреждават, че ако не бъде прекъсната тази "верига на зависимости", корупцията ще се възпроизвежда независимо от това кой управлява.

Подкрепа за протестите

В заключение кметовете и съветниците заявяват, че подкрепят протестите на младите хора, които искат истинска промяна, и предупреждават тази енергия да не бъде използвана от политически сили, които се опитват да прикрият случая "Барбутов".

"Да, гарван гарвану око не вади, но България заслужава повече", завършва позицията.